Hledáte byt pro vlastní bydlení nebo jako příležitost k dlouhodobé investici? V takovém případě bývají nejlepší volbou zbrusu nové byty, které vznikají v moderních developerských projektech. Přesně takový projekt aktuálně najdete na pražské Julisce, kde si můžete stále vybírat z široké nabídky volných jednotek o nejrůznějších dispozicích.

Foto: rezidence-juliska.cz

Koupě bytu jako jedna z nejlepších investičních příležitostí

I přes aktuální výši inflace stále představuje pořízení bytu zajímavou a z dlouhodobého hlediska výhodnou investici. Právě byty v hlavním městě Praha jsou navíc samostatnou kapitolou díky obrovské poptávce a omezené nabídce. Do budoucna tedy můžete očekávat zhodnocení buď ve formě nájmu nebo s ohledem na přirozeně vzrůstající cenu nemovitostí obecně. Navíc můžete využít zvýhodněný platební kalendář, v rámci kterého uhradíte předem pouze 20 % z kupní ceny bytu a zbývající část až těsně před předáním bytu. Nemusíte tak mít z procesu financování a hypotéky obavy.

A protože u investičních nemovitostí nejvíce záleží právě na lokalitě, představuje developerský projekt Rezidence Juliska ideální příležitost, jak získat zajímavý byt na jedinečné adrese. Kromě toho při pořízení nového bytu v rámci developerského projektu máte jistotu, že cena je konečná a nemusíte řešit žádné složité rekonstrukce či opravy, jako tomu bývá při nákupu starší nemovitosti.

Perfektní lokalita s příjemným okolím i občanskou vybaveností

Rezidence Juliska se nachází ve velmi lukrativní lokalitě na Praze 6. Tuto výjimečnou lokalitu si zamilujete hned z několika důvodů. Jedná se o skvělé místo pro trávení volného času, protože v těsném okolí najdete například oblíbené Šárecké údolí a další příjemné parky. Zkrátka ideální místo pro klidné procházky a výlety do přírody. Nechybí ani výborná občanská vybavenost a krátká vzdálenost od samotného centra Prahy. Do centra města se totiž autem dostanete do 10 minut. Poblíž Rezidence Juliska nechybí ani několik zastávek hromadné dopravy.

Součástí celého projektu bude také úprava a zútulnění bezprostředního okolí. V privátním vnitrobloku přibude nejenom příjemná zeleň, ale i workoutový prostor nebo odpočinková zóna pro klidné posezení. Samozřejmostí je dětské hřiště a na své si přijdou i milovníci zahradničení, kteří využijí komunitní zahrádku. Právě blízké okolí přitom představuje velmi důležitou součást celého bydlení, na což mnoho lidí při výběru bytu zapomíná.

Zvolte velikost bytu podle vašich potřeb

Pestrá nabídka nových bytů Praha 6 má něco pro každého. Celkem se jedná o 79 bytových jednotek, které jsou ve velikostech od 1+kk až po 4+kk. Vybírat můžete i podle toho, jak velký prostor k bydlení zrovna potřebujete. Nejoblíbenější bývá nový byt 2kk Praha 6, což je důvod, proč přesně tyto jednotky mizí jako první. Nechybí ani dostatečný počet parkovacích stání, která zajišťují promyšlené podzemní garáže.

Na výběr máte z několika podlaží i orientací na všechny světové strany. Po výběru preferované varianty nesmíte příliš dlouho otálet, aby nebyly ty nejlepší bytové jednotky již prodané nebo rezervované. Je třeba počítat s tím, že o nemovitosti s dobrou dopravní dostupností přímo v rámci Prahy je velký zájem a představují horké a žádané zboží.

Vysoký standard a kvalita bydlení

Součástí pečlivého návrhu developerského projektu je i promyšlené standardní provedení bytů. V každé bytové jednotce se myslí na zachování co nejvyšší kvality bydlení, proto zde najdete materiály od prověřených českých i světových výrobců. Cílem bylo vytvořit bydlení, které bude nejenom krásné na pohled, ale také kvalitní a s dlouhou životností.

Obrovskou předností každého bytu je především dostatečné množství světla, které dovnitř proniká. Velká okna jsou tak klíčovým prvkem pro celkové zpříjemnění pobytu uvnitř. Dále nechybí moderní zařízení koupelny nebo kuchyně s ohledem na nejnovější trendy. Moderní ráz vybavení se však snoubí se snahou o zachování maximální útulnosti a hřejivého domáckého pocitu, což je pro spokojené bydlení nezbytnou esencí. Výsledkem jsou bytové jednotky vhodné pro jednotlivce, ale i větší rodiny s dětmi.

A pokud budete chtít nový byt 2kk Praha 6 v ještě větší kvalitě, můžete si vybrat prémiové nadstandardy a přizpůsobit si tak jednotlivé prvky přesně podle svého vkusu. Katalog standardního vybavení Premium najdete přímo na webových stránkách projektu, takže se můžete již dopředu podívat na to, co všechno je možné v rámci bytové jednotky upravit.

Chcete sledovat průběh stavby v přímém přenosu?

Při výběru nového bytu je zajímavé sledovat, jak to aktuálně vypadá na stavbě a jestli jde všechno podle plánu. Na webových stránkách projektu Rezidence Juliska se na aktuální postup výstavby jednoduše podíváte na online webkameře. Stačí kliknout na příslušnou ikonku v pravém horním rohu stránky a hned uvidíte aktuální stav.

Developerská společnost Penta Real Estate je sázkou na jistotu

Koupě nového bytu, který zatím není hotový, ale je ve fázi přípravy či výstavby, je v mnoha ohledech specifická. Především si vždy pohlídejte, že se jedná o solidní společnost, která má za sebou hotové a úspěšně dokončené projekty. To developer Penta Real Estate jednoznačně splňuje, protože na kontě zhotovených staveb mají již například Rezidenci Waltrovka na Praze 5 nebo MAISON Ořechovka na Praze 6 a mnoho dalšího.