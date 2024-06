Nenechte své auto chátrat před domem

Komerční sdělení

Nákup auta znamená pro většinu z nás ztrátovou investici. To znamená, že většina aut postupně ztrácí na hodnotě, byť to samozřejmě neplatí stoprocentně. To, za kolik po několika letech používání prodáme své auto, může ovlivnit každý z nás. Styl jízdy, pravidelný servis a způsob parkování auta, když zrovna nikam nejedeme, to vše ovlivňuje kondici auta a jeho cenu. Pro zachování maximální hodnoty auta, se vám každopádně vyplatí investice do zastřešeného parkování, která se vám postupně bezpochyby vrátí. Dlouhodobé vystavování lokálnímu proměnlivému počasí se totiž velmi negativně promítá do celkového stavu vozu.

Foto: GARDEON s.r.o.