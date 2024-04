Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal.

MUDr. Radan Zugar , primář Očního centra Praha. | Foto: Oční centrum Praha, a.s.

Šedý zákal je časté oční onemocnění, které komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Co je to šedý zákal a podle čeho pacient pozná, že má šedý zákal?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 65 až 75 let a příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky. Šedý zákal nelze odstranit jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

Jak probíhá operace šedého zákalu?

Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rychlý chirurgický zákrok, kterého není třeba se obávat. Během operace se vymění lidská oční čočka za čočku umělou. Operace trvá asi 15 minut a provádí v lokální anestezii pomocí kapek. V Očním centru Praha je operace šedého zákalu hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Kdy je nejvhodnější čas na podstoupení operace?

Pacient by operaci neměl zbytečně odkládat a měl by jí podstoupit ve chvíli, kdy ho šedý zákal omezuje v běžném životě. V současné chvíli se již nedoporučuje nechat šedý zákal tzv. dozrát, neboť čím více je šedý zákal tzv. uzrálý (starší), tím bývá oční čočka více postižená, je tvrdší a hůř se odstraňuje. Operace pak může být náročnější a může přinášet více rizik.

Jaké nitrooční čočky si vybrat?

V Očním centru Praha nabízíme pouze kvalitní nitrooční čočky nejvýznamnějších světových výrobců Zeiss, Alcon a dalších. Výběr čoček pacient konzultuje s lékařem v rámci předoperačního vyšetření a volí se s ohledem na problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedého zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou dívat na svět po zákroku a připlatí si za prémiové nitrooční čočky, které je mohou zbavit závislosti na brýlích. Nitrooční čočka zůstává v oku na celý život, již se nevyměňuje, proto všem pacientům doporučuji, aby výběr čoček před operací opravdu důkladně zvážili.

Proč si pro operaci šedého zákalu zvolit právě Oční centrum Praha?

S operacemi šedého zákalu máme obrovské zkušenosti. Byli jsme prvním soukromým kataraktovým centrem v České republice. Provedli jsme více než 100.000 nitroočních operací, což svědčí o obrovské důvěře pacientů. Těší mě, že jsou mezi nimi i naši příbuzní a známí. Největší odměnou za naší práci je spokojený pacient, který nás doporučí dál svým blízkým a přátelům, a ti opět dál a dál.

https://www.ocp.cz/operace-sedeho-zakalu/