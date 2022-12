Moderní domácnost se neobejde bez kvalitních spotřebičů, ideálně takových, abyste si na nepřipadali sami všechny každodenní povinnosti spojené s jejím chodem.

Foto: AENO

Že to zní jako sci-fi? Možná, ale jen si vzpomeňte na dnes zcela běžnou myčku nádobí. Takový výdobytek, který je pro nás samozřejmostí, by našim babičkám připadal zcela nemyslitelný. Zajímáte-li se o novinky či jen chcete získat inspiraci třeba na vánoční dárky, máme pro vás tři tipy na šikovné spotřebiče značky AENO.

Čistá podlaha raz dva

Začneme pěkně od podlahy, a to robotickým vysavačem AENO RC3S Vacuum Cleaner, který reprezentuje vůbec to nejlepší, co lze v současné době ve své třídě sehnat. Dokáže vysávat i vytírat, a to plochu o velikosti až 150 metrů čtverečních na jedno nabití. Díky třem stupňům sání uklidí dle úrovně znečistění nebo typu podlahy.

Zdroj: AENO

Vysavač je vybavený technologií dálkového snímání LiDAR, což je systém využívající laser k měření polohových dat. Přístroj si tak vytvoří detailní mapu půdorysu interiéru a systematicky postupuje při uklízení tak, aby nenarážel do žádných objektů a zároveň nevynechal ani kousek. Ani nečekané překážky, jako třeba boty nebo hračky, pro něj nejsou problém a efektně se jim vyhne. Máte-li doma schodiště, nemusíte se nijak obávat pádu.

S AENO RC3S je úklid podlahy hračka. Přístroj můžete ovládat pomocí aplikace v mobilu, která je dostupná pro Android a iOS, prostřednictvím dálkového ovladače nebo tlačítek na vysavači. Úklidy můžete plánovat, ale hlavně nemusíte už téměř nic dalšího. AENO RC3S je téměř samostatný – nabije se, uklidí, zaparkuje, a tak pořád dokola. Jen vynesení nečistot zůstane na vás. K dispozici je v černé a bílé barvě.

Úklid bez námahy na podlaze i mimo ni

Parní mop AENO SM2 s technologií pro vertikální i horizontální čištění zvládne během několika sekund zničit až 99 % škodlivých mikroorganismů a hub. Pomocí šikovných kartáčů, které jsou součástí balení, se dostane i na hůře přístupná místa.

Zdroj: AENO

Mop je složený během několika sekund a jeho zahřátí není o nic delší. Bez doplňování vody zvládne pracovat 24 minut, přičemž si můžete nastavit jeden ze tří scénářů úklidu dle intenzity páry. Je tak skvělým pomocníkem pro čištění podlah, zrcadel, oken, a díky speciální úpravě čerpání vody hravě zvládnete i stěny a strop.

Součástí balení je šest kartáčů, hlavice se dvěma mikro vláknovými utěrkami pro jemné čistění podlahy, proudová tryska určena k čištění rohů, lišt, mezer a dalších hůře přístupných míst, sada dvou nylonových kartáčů určených k odstraňování nečistot s minimální mechanickou akcí, mosazný kartáč k likvidaci odolné špíny, stěrka na sklo a zrcadla a štěrbinový kartáč určený k mytí spár mezi dlaždicemi.

Výrobce myslí i na dobu, kdy neuklízíte, a tak lze mop jednoduše zafixovat do svislé polohy a uložit jej tak, aniž by musel být opírán o zeď.

Vytápění chytře

AENO se nezaměřuje jen na pomocníky na úklid. K dosažení domácí pohody je potřeba i teplo, a to nejlépe takové, které není drahé. Energeticky úsporné a ekologické infratopení, které vám představíme, tento požadavek splňuje. Chytré topení AENO je účinnější než jiné typy obdobného vytápění, a to díky úsporné infračervené technologii. Ušetřit tak lze až 50 % spotřeby elektrické energie ve srovnání s klimatizacemi, plynovými topidly, či ústředním topením. Jediným omezením je, že neohřívá lesklé předměty, od kterých se infračervené záření odráží.

Zdroj: AENO

Panel lze nastavit na teplotu 60 °C–120 °C, přičemž vytopí prostor o velikosti až 30 m² dle požadované teploty v místnosti. Přístroj je velmi tenký, elegantní, vyrobený z ekologických materiálů a bezpečný (dětský zámek, vypnutí při náhodném pádu). V interiéru jej lze skvěle schovat ke stěně, aniž byste ovlivnili energetickou účinnost a rovnoměrné rozložení tepla. Velký bonus pak představuje možnost ovládání z mobilní aplikace pro Android a iOS, ve které můžete sledovat a upravovat teplotu v místnost, hlídat spotřebu elektrické energie, ale i měnit automatické zapínání a vypínání.

Instalace topného panelu je jednoduchá a zvládne ji každý. Umístit jej můžete na stěnu pomocí přiložených držáků nebo ho lze postavit kamkoliv na podlahu, k čemuž slouží nožičky, které jsou součástí balení.