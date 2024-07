Karvinsko má alternativní lokality, o kterých se musí s investorem gigafactory jednat.

Radek Kaňa (SPOLU), kandidát na hejtmana MSK v krajských volbách | Foto: DS10 entertainment s.r.o.

1. Obyvatelé Dolní Lutyně odmítli v nedávném referendu výstavbu gigafactory. Vy jste napsal, že výsledky referenda respektujete.

Já nerad sázím na jednu kartu a tento projekt je tak důležitý, že beru jako samozřejmé, že musíme mít připravených více lokalit, což automaticky zvyšuje pravděpodobnost, že nějaká bude vyhovující. Všichni víme, že například teď Nošovice i Mošnov generují zásadní podíl krajského HDP, stejně tak se předpokládá, pokud se nám podaří dostat do kraje gigafactory. Řeší se tedy intenzivně další lokalita, tento postup prosazuje mimo jiné na kraji Jakub Unucka a já kolegy na kraji plně podporuji.

2. Můžete být konkrétnější, o jakém místě nebo místech se bavíme?

Karvinsko disponuje plochami po těžbě, takže například areál Barbory je aktuálně v přezkumu. Stejně tak se můžeme bavit nově o Dolu 9. květen, který Regionální stálá konference (RSK) vyřadila ze strategických projektů. Lokality na Karvinsku dávají celkově mnohem větší smysl než lokality na Frenštátsku nebo Frýdecku, kde není téměř žádná nezaměstnanost a Onsemi zde chystá další významnou investici ve výši 44 mld. Kč.

Musíme se teď bavit se všemi majiteli vhodných lokalit, u některých víme, že plánují na svých brownfieldech pole solárních panelů. Pokud jsou tyto lokality vhodné, musíme jednat, ať na nich stojí strategický projekt s přínosem pro celý kraj, a ne soláry.

3. Myslíte si, že se komunikovalo o projektu s lidmi z lokality dostatečně?

Tady mohu s klidem říct, že se komunikovalo vše, co může být veřejné. Vznikl velmi podrobný web www.parklutyne.cz, informace k projektu vyšly v lokálních médiích, byly k dispozici na webových stránkách radnic, do jejichž obvodů projekt zasahuje, dokonce probíhala informační kampaň na místě formou infostánků k projektu v několika termínech. Nakonec se lidé mohli vyjádřit formou referenda - nevím, co víc ještě lze dělat v rámci participace s občany. Lidé nemají pouze informace z interních vyjednávání, které nemám například ani já v pozici vládního náměstka.

4. Co projekt gigafactory na Karvinsku tamním obyvatelům, obcím a městům tedy přinese?

Já znám LG Energy Solution ve Wrocławi, která dělá z Polska evropského lídra v tomto odvětví. Jsou zde desítky moderních výrobních linek. LG si platí stovky doktorandů na VŠ, výrazně spolupracuje s univerzitou, ve fabrice jsou opravdu vysoce kvalifikovaní lidi, kteří berou významně nadprůměrný plat. I přes větší fluktuaci přináší projekt sekundární efekt, přichází další technologické firmy, které ví, že jsou v lokalitě vzdělaní a kvalifikovaní lidé.

Takže přínosů může být opravdu mnoho. Významné a okamžité investice ve výši až 200 miliard Kč, asi 7 tisíc pracovních míst, rozvoj navazujících dodavatelských řetězců ve velmi moderním odvětví s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj technického vzdělávání v moderním oboru budoucnosti, vznik nových škol/oborů, spolupráce s vysokými školami a univerzitami v oblasti výzkumu a inovací, lepší dopravní dostupnost vybrané lokality, kvalitnější bydlení, nové možnosti pro výzkum a inovace v oblasti nových materiálů, energetických systémů a udržitelných technologií.

To jsou všechno příležitosti, které mohou velmi rychle a efektivně nastartovat náš kraj. Investor ale může velmi rychle otočit pozornost do jiné země, pokud nebudeme schopni správnou lokalitu nabídnout.

