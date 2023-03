Nerezové oceli a mezikrystalová koroze, vysvětluje Stainless Europe

Komerční sdělení

Co je mezikrystalická koroze (intergranular corrosion)? Dochází k ní, pokud roztok napadá hranice zrn, aniž by narušil jejich vnitřek. Jinými slovy jde o selektivní rozpouštění hranic zrn nebo přilehlých oblastí v důsledku procesu koroze. Faktorem způsobujícím tento proces je potenciální rozdíl mezi hranicí zrn ochuzenou o Cr (chrom) v případě karbidů chrómu - anoda a inkluzí, intermetalickou fází nebo nečistotami tvořícími se na hranici zrn. Záleží na chemickém složení a tepelném zpracování. Tato koroze postupuje z povrchu do hloubi kovu. Pevnost a tažnost pak prudce klesá. Vzorek materiálu pokrytého takovou korozí nevydává kovový zvuk a při zkouškách ohybem praská. Ve ojedinělých případech se může rozpadnout na prášek. Tento typ koroze je velmi nebezpečný. Je velmi obtížné přesně určit rozsah této koroze. Hodnocení této koroze se provádí mikroskopickým zkoumáním a měřením nárůstu elektrického odporu.

Foto: stainlesseurope.cz