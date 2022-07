Komu? Proč? Jak? Nebojte se, každý, kdo se setká s novou kampaní Krkonošského národního parku, bude mít hned jasno. Pochopí, proč jsou jeho kroky na mnoha místech divukrásného koutu naší republiky omezeny sítěmi a proč mu i jinde, kde už sítě nejsou) za překročení hranice stezky a chráněné přírody hrozí až milionové pokuty. Není to z plezíru ekonadšenců, správců parku ap. Je to proto, že každým krokem vedle můžete ublížit!

Foto: Krkonošský národní park

Šlápnout vedle je vždycky nepříjemné. Ať už se tak děje obrazně (když jde jen o slovní obrat, kterým vyjadřujeme, že jsme udělali chybu, špatně jsme se rozhodli) nebo reálně. V Krkonošském národním parku však může mít v klidových územích šlapání vedle, tj. mimo vyznačené stezky, fatální důsledky. A ani si to nemusíme uvědomit, zaznamenat, že jsme svými kroky někomu nebo něčemu ublížili…

Nenápadné unikáty

Zdejší unikátní flóra a fauna se totiž vyznačují nenápadností a obvykle malými rozměry. Řadu rostlinek, broučků, ptáčků ap. prostě ani nepostřehneme. Laik unesený majestátem vrcholů mnohdy nevidí sebemenší důvod, proč by například nemohl sejít ze stezky o pár desítek metrů, aby pořídil atraktivnější selfie. Arkto-alpínská květena nejsou tropické orchideje, místní zvířena nejsou pandy velké ani bílí nosorožci. Což ale skromným, téměř mrazuvzdorným a v podstatě nesmírně odolným pravým krkonošským „domorodcům“ nijak neubírá na vzácnosti, unikátnosti. Ba naopak, o to jsou přehlíženější, a tudíž ohroženější. Odolnost vůči přírodním podmínkám mají v genech, odolnost vůči nájezdům turistických barbarů nikoli.

Jen si představte, že by vás navštívilo něco přes deset tisíc lidí denně. I kdybyste měli byt velikosti fotbalového hřiště, což je přibližně rozloha horních partií Sněžky, nepochybně by vás to zničilo.

Milujeme a chráníme zejména to, co dobře známe

Pracovníci KRNAPU si jsou vědomi, že mnohým návštěvníkům zůstávají přes veškerou osvětu důvody zákazů stále utajeny. Na stezkách je drží pouze strach z vysokých pokut. Proto se rozhodli postupovat podle známé pravdy, že opravdu můžeme milovat a chránit jen to, co známe. Čím více, tím lépe. Rozhodli se představit vzácné krkonošské rostliny a živočichy jinak, než to dělají přírodovědné učebnice. Jako svérázné bytosti, v podstatě naše kamarády, kterým doslova a do písmene při opouštění stezek šlapeme po hlavách, postelích i úsměvech.

Zdroj: Krkonošský národní park

Rozrazil Rozrazík a pěvuška Papuška v akci

Ambasadory, vyslanci či mluvčími nejohroženějších se stali zejména „sněžkové“ endemity rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides L.) a pěvuška podhorní (Prunella collaris). Ti „naši“ mají přezdívky Rozrazík a Papuška (pro zálibu ve svačinách turistů a poněkud rozříznutější zobáček). Oslovují z plakátů, sociálních sítí. Seznamují návštěvníky Krkonoš nejen se svými maličkosti, ale také s dalšími vzácnými obyvateli Krakonošovy zahrádky.

Kde nejvíc nešlapat vedle?

V takzvaných klidových územích. Jak je poznáte? V terénu jsou označena červenými pruhy na dřevinách a smaltovanými cedulemi na sloupcích u cest procházejících daným územím. V Krkonoších je jich celkem osm: na vrcholech Světlé a Černé hory, Tetřeví Bouda a Lesní bouda, Pomezní hřeben, Přední Rennerovky, Slatinná stráň a Lesní hřeben. Podrobnosti lze najít zde: https://www.mzp.cz/cz/klidova_uzemi_krnap.

Krkonoše jsou vzácné flóry a fauny plné… Proto vás může těšit, že svým odpovědným chováním chráníte stovky organismů, zachraňujete stovky životů. S trochou nadsázky jste krkonošští avengers se superschopností nešlapat, kam nemáte. Natož vedle!

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/nenizverjakozver.

