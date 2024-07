Protonová radioterapie se v České republice provádí téměř 12 let a dosahuje významných úspěchů v léčbě různých nádorových onemocnění. V pražském Protonovém centru bylo léčeno již více než 12 000 pacientů z 60 zemí světa. Jak léčba funguje? Na které druhy rakoviny je vhodná a čím se liší protonová léčba rakoviny prostaty oproti fotonové radioterapii a operaci?

Přínosy protonové léčby u pacientů s rakovinou prostaty

Protonová radioterapie je efektivní, přesná a šetrná metoda léčby rakoviny s nízkým rizikem vzniku závažných vedlejších účinků. Rozdíl mezi fotonovým a protonovým ozářením je ve fyzikálních vlastnostech jednotlivých typů záření, a tím i jiné chování ve tkáních. Fotonové záření prochází tělem a předává značnou část své energie tkáním před i za nádorem. Důsledkem je ozáření nejen cílového objemu (nádoru), ale i zdravých tkání. To vede ke vzniku mnoha potíží a komplikací. Protony mají ovšem fyzikální vlastnosti, díky kterým můžeme protonové záření zastavit přesně v místě, kde je potřeba. Zdravé tkáně tak nejsou ozářeny.

„Vedlejší účinky protonové radioterapie velmi závisí na tom, která oblast těla je ozařována. Pokud se bavíme o karcinomu prostaty, tam je výskyt nežádoucích účinků během léčby poměrně malý. Co se týče pozdních nežádoucích následků, ty závažnější, související pouze s ozářením, pozorujeme asi u půl procenta všech léčených pacientů,” říká vedoucí lékař Protonového centra (PTC) doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. a dodává: „Rakovina prostaty je poměrně speciální typ nádorového onemocnění, pro které platí to, co pro jiné nikoli. Není příliš velký spěch rozhodnout se, jak dál.”

VÍTE, ŽE… častou komplikací při léčbě rakoviny prostaty je inkontinence? Po operaci jí trpí až 15 % pacientů. U běžného ozařování se tato komplikace vyskytuje přibližně u 5 % pacientů. V případě protonové léčby je riziko vzniku samovolného úniku moči u pacientů s nízkorizikovým karcinomem prostaty minimalizováno na pouhé 1 %.

Moderní onkologická léčba

Díky přesnému zacílení protonového svazku přímo do nádoru, je riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků výrazně sníženo. V Protonovém centru používají metodu tužkového skenování, která umožňuje ozáření cílové oblasti s velmi vysokou přesností. Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení s minimalizací vedlejších účinků spojených s léčbou.

„Rakovina prostaty je v České republice nejčastější rakovinou u mužů. Ročně je diagnostikována osmi až devíti tisícům nových pacientů,“ říká vedoucí lékař Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Dlouhodobé sledování pacientů s karcinomem prostaty přináší vynikající výsledky protonové léčby ve srovnání s fotonovou radioterapií nebooperací. Pražské PTC má srovnatelné výsledky s předními protonovými centry na světě. U nízkorizikových karcinomů prostaty je až 97 % pacientů po pěti letech sledování bez známek návratu onemocnění.

TIP PRO VÁS Pokud přemýšlíte o tom, že v budoucnu chcete mít děti, zeptejte se svého urologa, jaké jsou možnosti početí po operaci karcinomu prostaty. Studie ukazují, že po operaci trpí impotencí až 70 % pacientů. Podle webových stránek České urologické společnosti se u všech pacientů se po operaci projevuje nemožnost ejakulace semene z důvodu přerušení chámovodů. Riziko vzniku impotence po protonové léčbě je nejnižší ze všech léčebných metod. Drtivá většina pacientů může žít svůj život jako před léčbou.

Pro koho je léčba vhodná?

Protonové centrum se specializuje na léčbu pacientů s druhy rakoviny, u nichž je protonová radioterapie celosvětově uznávanou a doporučovanou metodou. Mezi nádorová onemocnění, která se léčí v pražském Protonovém centru, patří např. rakovina prostaty, plic, prsu, maligní lymfomy, nádory hlavy a krku či centrální nervové soustavy a také vybrané nádory zažívacího traktu a nádory u dětí. Léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Více informací na www.ptc.cz.