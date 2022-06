Děti a mládež se naučí, že k dosahování jejich životních cílů potřebují angličtinu.

Netradiční Příměšťák v angličitně | Foto: Gabriela Braunerová/archiv

Vzdělávat se zábavnou formou, zlepšovat si angličtinu, rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikační schopnosti a kreativitu – to jsou základní pilíře letního výukového programu Summer Camp pro děti který se letos uskuteční od 11. 7. do 15. 7. 2022 v Bučovicích.

Prázdniny se blíží a s nimi i dilema rodičů jak naplánovat dětem zábavné a plnohodnotné prázdniny. Bučovické Jazykové centrum (JCB) nabízí již tradičně dětem od 4 do 17 let letní výukový program Summer Camp, kde se děti mohou pozitivně ponořit do zlepšování angličtiny. Díky spolupráci s kanadskou jazykovou školou Kermode Canadian Centre je program Summer Camp jazykovky na mezinárodní úrovni- a to celé v Bučovicích!

Koncept tohoto tábora má více výhod, než jen si zdokonalovat angličtinu. Díky plánované spolupráci na projektech se sami dostávají k tomu, že angličtinu budou v životě potřebovat k dosahování svých životních cílů. Jde především o motivaci. Kdo říká, že učit se angličtinu je nuda?

Děti se chodí učit angličtinu do JCB od tří let. Dále pokrčují ve skupinkách prvního a druhého stupně základní školy. Angličtinu se učí ve škole a chodí do JCB na kondiční lekce. To, co se naučí ve škole mohou několikrát za týden trénovat v angličtině v zábavných projektech a hrách. Děti MŠ nabírají v prvních dvou letech slovní zásobu a používají základní slovní spojení, žáci prvního stupně pak rozvíjejí své sebevědomí mluvit v angličtině zábavnou formou. Druhý stupeň již míří k dalšímu studiu a připravuje se na příjímací zkoušky a trénují hlavně mluvení a interakce v praxi. Zdokonalují výslovnost a schopnost používat jazyk komplexně. Někteří se také připravují na zkoušky Cambridge.

Žáci, kteří se nestihnout přihlásit na letošním Summer camp mají možnost se přihlásit na semestrální výuku, která probíhá během školního roku.

Přihlášky najdete na www.jazyky-bucovice.cz.

Všichni žáci si rozvinou díky tomuto programu kritické myšlení, kreativitu, přiučí se novým kulturám a to vše vzdělávací formou Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna. It´s all about the future!