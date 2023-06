Po roce se opět blíží léto, které bude plné příměstských táborů. Některé budou mít nová zaměření.

Foto: Kroužek PP, z.s.

Stát se na týden detektivem nebo se učit pracovat se psem, to jsou příměstské kempy, které si děti mohli vyzkoušet už loni. Letos se k nim ale přidávají další tematicky zajímavé kempy. Přidá se k nim například knižní kemp nebo kemp zaměřený na nový finský sport hobby horsing. Celou nabídku kempů je možné nalézt na www.krouzekpp.cz.

Organizace Kroužek PP připravuje sportovní a volnočasové aktivity pro děti celoročně. Ve školním roce jsou to kroužky na základních školách v létě pak právě příměstské kempy. V letošním roce se budou kempy konat hned na místech. V pražských Letňanech, v Ďáblicích, v Dolních Chabrech a nově také v Měšicích u Prahy.

Zdroj: Kroužek PP, z.s.

Tradiční sportovní kempy, jako je taneční nebo florbalový jsou již samozřejmostí. Florbalové kempy, které se konají v Letňanech, jsou na programu ve dvou posledních týdnech prázdnin. Taneční pak v posledním červencovém týdnu v Ďáblicích.

Celý program však začíná hned úplnou novinkou. Tou bude v termínu 10. – 14. července v Dolních Chabrech kemp hobby horsingu. Hobby horsing je sport zaměřený především na dívky. Pochází z Finska a zajišťuje všestranný sportovní rozvoj.

Kempy se psy se uskuteční v jednom termínu v Ďáblicích a v jednom v Měšicích. Na kempu si děti zahrají zábavné hry, které pomohou lépe poznat a pochopit nejen psí svět, ukáží dětem porovnávání našich smyslů s těmi psími a vyzkouší si, jaké to je starat se o pejska.

Na stejném místě se budou konat také kempy detektivní. Na těch čekají děti zábavné hry, ve kterých se děti přemění na detektivy a agenty a vyzkouší si hravé aktivity zaměřené na emoční inteligenci, finanční gramotnost či bezpečnost v digitálním světě. Zároveň se děti naučí vzájemné spolupráci a rozvinou své logické myšlení.

Zdroj: Kroužek PP, z.s.

V neposlední řadě je pak připraven knižní kemp, který se bude konat v Ďáblicích od 31. července do 4. srpna. Děti se vydají na dobrodružnou cestu plnou knižních hrdinů. Ponoří se s námi do světa fantazie a nechají se unášet kouzelným světem Harryho Pottera, Alenkou v říši divů a spoustou dalších magických příběhů. Na kempu děti čeká plno pohybu a her s knižní tématikou.

Ceny kempů se liší podle tématu a místa konání, u některých je možnost také jedné noci přespání. Začáteční cena za 5 dětí včetně stravy a celodenního pitného režimu je 3 900,-.

Podrobné informace o kempech a přihlášky na něj nalezete na www.krouzekpp.cz.