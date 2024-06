V areálu znojemské firmy Nevoga na Evropské ulici se v září otevře první firemní školka – nebo přesněji řečeno dětská skupina – v regionu. Přijímat bude děti od 2 let věku z řad zaměstnanců Nevogy i z řad široké veřejnosti. V pondělí 6. května se dětská skupina NevoKids poprvé otevřela veřejnosti – a nejen děti si ji hned zamilovaly. Ocenili ji také politici – senátor Tomáš Třetina, radní JMK Karel Podzimek, starostka Znojma Ivana Solařová a místostarosta Znojma Jan Blaha.

Nevo Kids | Foto: Nevoga s.r.o.

NevoKids má za cíl pomoci sladit rodinný a pracovní život. „Vlastní školku ve firmě jsme chtěli už delší dobu a jsem moc rád, že ji nyní můžeme otevřít. Pro nás jako rodinnou firmu je tento počin velmi důležitý. A že to trvalo o něco déle, než jsme původně předpokládali? Prostě jsme chtěli, aby naše školka byla perfektní, aby byla taková, že do ní děti budou chodit rády a aby ji vedly dobré učitelky. A obojí věřím, že se nám podařilo,“ shrnuje představy majitelů Nevogy jeden z nich, Günther Brandner.

NevoKids povede Znojmačka, zkušená a jazykově vybavená pedagožka Kateřina Přibylová, která sbírala své zkušenosti v oboru nejen na různých typech škol v ČR, ale také v Rakousku a na Islandu. Je hudebně nadaná (hraje na housle, kytaru, ukulele a cimbál) a vedla i taneční kroužky pro děti. Její vize pro NevoKids souzní s názvem knihy Roberta Fulghuma – Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce – a líbí se jí rovněž severský způsob vzdělávání.

Zdroj: Nevoga s.r.o.

„V NevoKids nás čeká opravdu bohatý program. Budeme se věnovat hudbě, umění, sportu, přírodě, cizím jazykům či předškolní přípravě. Nejdůležitější hesla pro nás budou laskavost, komunikace, respekt a individuální přístup. Z těchto hesel vyházejí i hlavní principy, jako jsou všestranný rozvoj, individuální přístup a vytváření bezpečného a přátelského prostředí,“ představuje své nápady Kateřina Přibylová.

„K naplnění našich vizí nám pomůže tzv. Výchova ke ctnostem, což je výchovný koncept, který rozvíjí vnitřní kvality dítěte a pomáhá pozitivně ovlivnit klima třídy. Tento koncept pracuje s metodickou pomůckou, tzv. kartami ctností, které zobrazují 34 ctností jako důvěra, odvaha, trpělivost, pracovitost a podobně. Karty dětem pomáhají pomocí obrázku i slova porozumět těmto abstraktním pojmům a osvojit si je i v reálném životě. Školka nám dává základ do života a naší prioritou bude podněcovat radost z poznávání světa kolem sebe a předávat dětem hodnoty, na kterých mohou stavět celý svůj život,“ dodává Přibylová.

Zdroj: Nevoga s.r.o.

Kapacita NevoKids je omezená, první rok se počítá s 12 dětmi, v dalších letech pak s 24 dětmi.

Příspěvek rodičů na celodenní péči včetně stravy je pro děti do 3 let 3 000 Kč na měsíc, pro děti od 3 let 4 500 Kč za měsíc. Zaměstnancům Nevogy poskytne firma na toto příspěvek.

Pro informace a dotazy nechť se rodiče obrátí na email nevokids@nevoga.com. Kdo má zájem o umístění své ratolesti do NevoKids, ať se co nejdříve ozve na uvedený email.

Poděkování za vznik NevoKids školky patří následujícím partnerům, kteří pocházejí téměř výhradně ze znojemského regionu:

Společnosti Laufen za dodání špičkové sanitární techniky.

Společnosti Elspace za komplexní elektrikářské práce.

Společnosti Znojmoprojekt za projekt školky.

Společnosti Palatine z Tasovic za stavební práce.

Společnosti Dřevoartikl za dodání dětského hřiště.

Rodinné firmě Dřevostyl Zeman za design a truhlářské práce.