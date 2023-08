Nevšední terapie pro seniory

Komerční sdělení

Loutkoherci Divadla Bez pravidel přichází před naše seniory – uživatele SENIOR centra Blansko, p.o. – s představením „Mistr Karel Gott“, loutky při této terapii jakoby ožívají, přichází jako osobnosti, které vtahují seniory do děje a tímto dějem je provádí. A nejen to, vrací jim alespoň na chvíli vzpomínky a vtahují je do životního osudu tohoto umělce.

Foto: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace