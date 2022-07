Přesně měsíc se udržela výše úrokových sazeb na depozitních produktech NEY spořitelního družstva. Po čtyřech týdnech družstevní záložna opět sahá ke změnám a zvyšuje sazby na svých produktech Termínovaný vklad a Spořicí účet, přičemž změna se týká i podřízených vkladů. Tam dokonce dosáhla ještě před několika měsíci zcela nepředstavitelné hranice 7 % p. a.

Foto: Shutterstock

Představenstvo spořitelního družstva tak reaguje nejen na další kroky ČNB, ale především na vývoj na trhu. A klientům tím dává jasnou a zřetelnou zprávu o tom, že jejich uložené peníze jsou v dobrých rukách premiantů na trhu, kteří promptně reagují na změny a o peníze svých střadatelů se starají s nejlepší péčí. Spořicí účet za své tříměsíční působení na trhu poskočil téměř o třetinu a nyní jsou vklady na něm úročeny sazbou 5,75 % p. a. NEY spořitelní družstvo tak zůstává jedničkou na trhu s nejlepší sazbou mezi všemi bankovními i nebankovními institucemi.

„Rozhodli jsme se opět operativně reagovat na regulaci ČNB a s tím související vývoj, včetně ohledu na konkurenci. Našim hlavním cílem jsou spokojení klienti, proto musíme přizpůsobovat sazby tomu, co se na finančním trhu děje, a skutečně to nejsou jen drobné kosmetické změny. U některých úložek se úrok navyšuje i o více než jedno procento. Chceme držet standard, na který jsou naši střadatelé zvyklí. Doba je nyní, co se týká vývoje ekonomiky, skutečně velmi složitá. Lidé se bojí o své úspory a my jim chceme alespoň trochu pomoci přibrzdit znehodnocení jejich peněz inflací,“ vysvětluje Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.

U termínovaných vkladů se sazby zvýšily jak u měsíčních přípisů úroku, tak u přípisů na konci období vkladu. Velkou změnou je zrušení pásmového úročení, uvedené sazby tak platí pro všechny vklady do výše 9 999 000 korun. A opět se při zvažovaných změnách projevil zájem klientů, kteří nyní častěji sahají po krátkodobých úložkách a své peníze vkládají na termínované vklady pouze na několik měsíců, aby mohli s financemi případně snáze a rychleji nakládat.

„Opět se největší změny dotýkají sazeb právě u vkladů s kratší dobou úložky, v podstatě jde o čtvrtletní, pololetní a roční vklady. Aktuálně jsou úložky u roční smlouvy úročeny sazbou 6,25 procenta ročně, což je o dvacet procent více než před měsícem,“ vysvětluje Hartl.

Nové sazby u Termínovaného vkladu NEY spořitelního družstva platné od 27. 6. 2022

Počet měsíců nebo let 3 m 6 m 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let 10 let Vklad až do 9.999.000 Kč vč. 5,75 % 6,0 % 6,25 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1% 3,2% 3,2 %

Standardní sazba p. a. – úrok připsaný na konci období vkladu