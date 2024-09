Nezaostávejte za trhem a vystudujte si MBA

Komerční sdělení

Studium MBA je investice do sebe sama, která se vám zaručeně mnohonásobně vrátí. Je to skvělá volba pro manažery a podnikatele, kteří chtějí sebe i svou firmu dostat do velké hry.

Foto: Cardiff Academy