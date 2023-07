Zažijte interaktivní výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Foto: Magdaléna Staňková

Trávíte léto ve městě a přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi? Zažijte společně obrovský příliv kreativity a fantazie v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Interaktivní výstava Ilustrátoři s očima dítěte představuje třicet knižních ilustrací ze sbírky GVUO. S mnohými jste se už určitě potkali na stránkách svých oblíbených dětských knížek. Výstava hravou formou rozvíjí smyslové poznání a tvůrčí nadšení u dětí i dospělých. Její součástí je šest interaktivní zón s úkoly, které jsou inspirovány ilustracemi Květy Pacovské, Radka Pilaře, Olgy Čechové, Oty Janečka či Jana Provazníka.

Zdroj: Magdaléna Staňková

„Galerie výtvarného umění v Ostravě zve i ty nejmenší návštěvníky. Vztah k umění a kultuře se vytváří takřka od narození a rodiče přece stojí o to, aby jejich děti měly bohatý kulturní, ale i duševní život. Galerie proto pravidelně připravuje edukační a tvůrčí programy a netradiční interaktivní výstavy pro děti, během kterých se i z těch nejmladších stávají umělci. Tvorba a hra může být úžasně propojená, a to je i koncept výstavy, na kterou srdečně zvu nejen děti, ale i dospělé", uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavou převzal záštitu.

„Společně s dětmi si tak můžete hrát, tvořit, bavit se, ale i odpočívat u čtení pohádek. Vymyslíte svou vlastní pohádku, nakreslíte uhlím permoníky, zachytíte let pírka na papír, uspořádáte písek a kamínky do vlastních obrazců v zenové zahrádce, zahrajete si na zvonkohru, vymyslíte dobré skutky nebo spravedlivě rozdělíte zrníčka mezi slepičku a kohoutka. A pokud budete tvořením a fantazírováním už příliš unaveni, můžete si odpočinout v relaxační zóně a poslechnout si zvukovou nahrávku Šťastného prince nebo se začíst do vystavených pohádkových knížek Václava Čtvrtka, Boženy Němcové, Oscara Wildea a dalších skvělých spisovatelů", uzavřela Zuzana Grulichová, lektorka GVUO.

V Domě umění, GVUO je výstava k vidění až do 1. října od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné činí 40 korun pro dospělé a 20 korun pro děti. Nezapomeňte, že každou neděli je do GVUO, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, vstup zdarma pro všechny! Podrobné informace o výstavě naleznete na www.gvuo.cz Užijte si nezapomenutelné léto plné umění, fantazie a radosti pro celou rodinu!