Atraktivní cena by měla být varováním. Většinou totiž skrývá špatný technický stav, zatajenou havárii nebo stočený tachometr. Pokud na výhodnou nabídku narazíte, je obzvlášť důležité si auto před koupí prověřit. Jak na to, popisuje Barbora Minksová, ředitelka marketingu a komunikace společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním historie vozů a pomáhá bojovat proti podvodům při prodeji aut letos už 33. rokem.

Jste žena v automobilovém průmyslu, baví vás to?

Baví. Baví mě to, že dělám něco, co má smysl a co reálně pomáhá lidem. Nejde jen o to, že pomáháme lidem finančně v tom smyslu, aby nekupovali předražená auta tím, že si koupí auto se zatajenou havárií či například stočeným tachometrem. Reálně také pomáháme k většímu bezpečí na silnicích a pomáháme chránit zdraví a životy lidí. Vidíme spousty aut po totálních haváriích, a teď nemyslím ekonomické totální havárie, u kterých pojišťovna řekla, že se nevyplatí auta opravovat, ale myslím tím skutečně „zbořená“ auta. A lidé je kupují a nevědí to. A přitom by si to často mohli jednoduše zjistit.

Proč si to nezjistí?

Častým důvodem je, že šetří. Nejsou ochotni utratit pár stokorun za historii auta. Je to paradox, protože průměrná cena ojetého auta je nyní nad hranicí 300 000 korun a cena za prověření činí pouhých 0,2 % této aktuální průměrné ceny vozu. Přitom díky němu mohou ušetřit desetitisíce i statisíce korun a mohou se vyhnout koupi auta, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu.

Dalším důvodem je, že to kupující často vědět nechtějí. Vyhlédnou si auto za atraktivní cenu a co zažilo je raději nezajímá. U starších aut navíc lidé do určité míry počítají s tím, že má něco za sebou. Na druhou stranu vždy je lepší vědět, co přesně se stalo, protože v mnohých případech by si ti lidé pak to auto ani nekoupili.

Co by mělo lidi varovat? Existuje něco, podle čeho lze například z inzerce poznat, že vše nemusí být tak, jak se zdá?

Atraktivní cena. Je třeba si uvědomit, že kvalitní ojetiny se nevykupují za nízké ceny. Za nízké ceny se vykupují problematická auta, tedy taková, která mají vysoký kilometrový nájezd, jsou po havárii či přímo vykoupená z aukce. Češi slyší na ojetiny z Německa, ale když se nad tím zamyslíte, je jasné, že ta pěkná auta, se kterými se jezdilo hlavně na nákupy, si tam nechají a přeprodají mezi sebou a směrem na východ putují z Německa často úplně jiná auta.

Je tedy podle vás špatné rozhodnutí koupit si auto z Německa?

Ne, to zase není. Dobré či špatné auto můžete koupit bez ohledu na jeho původ. Ale je pravda, že když kupujete auto se zahraničním původem, je statisticky větší riziko, že s autem bude nějaký problém. Proto je důležité si ho vždy prověřit a kupovat od seriózního prodejce. Podobně se vám může stát, že opravdu narazíte na finančně atraktivní nabídku, aniž by se jednalo o nějaký druh podvodu s autem, ale bude to velká výjimka. Nic není stoprocentní, vždy je však třeba být opatrný, přece jenom se jedná o velkou investici s vlivem na vaši bezpečnost.

Může mě ještě něco v inzerátu upozornit, že s autem není vše v pořádku?

Ano, když u auta není uveden jeho VIN kód a prodejce vám ho nechce na dotaz sdělit. Pak na to auto raději zapomeňte. Má to svůj důvod, prodejce nechce, abyste si auto prověřil. A obecně platí, že inzerci nelze příliš věřit. Kromě toho, že nemusíte znát skutečný kilometrový nájezd, nedozvíte se o haváriích či poškozeních, může zde být uveden jen rok uvedení do provozu, který se ale vůbec nemusí shodovat s rokem výroby a tudíž auto může být ve skutečnosti starší, nemusí být správně uvedená země původu, u 30 % inzerátů se lže o prvním majiteli a rozhodně není výjimečné, když se v inzerci uvádí vyšší výbavový stupeň, než auto ve skutečnosti má.

Je tedy lepší si koupit auto od známého, pokud mám tu možnost?

Obecně před tím spíš varujeme. Říkáme, že nejhorší je známý známého. Má vaši důvěru a ví, že vám může prodat prakticky cokoli. Vidíme to na lidech, kteří si takto auto koupili a pak nám volají, co s tím. Asi před týdnem nám volali dva klienti, které auto koupené přes známého nechalo na dálnici. Jednomu odešel motor, druhému chladič. Možnost reklamace je mizivá, musel byste se soudit. I zde opět platí, že dobré i špatné auto můžete koupit kdekoli, ale od známého vašeho známého bývá to riziko zpravidla větší.

Jak mám tedy zjistit, jaké je vlastně auto, které si chci koupit?

V první řadě prověřením jeho historie. Je to jednoduché. Stačí, když na www.cebia.cz zadáte VIN vozidla a objeví se vám přehled dostupných informací. Za pár stokorun si je můžete koupit a výsledky prověření máte k dispozici během několika málo minut. Nikam nemusíte chodit, auto si prověříte v klidu z domova. Můžete si prověřit auto jak s českým, tak zahraničním původem.

A co lze tedy o autě přes Cebii zjistit?

Zda nemá stočený tachometr, zda nebylo havarované, případně jak a jaká byla výše škody a v mnoha případech můžete vidět i fotografie vozu po havárii, dále můžete zjistit skutečný rok výroby a datum první registrace, zemi původu, servisní historii, zda auto není odcizené či zatížené leasingem nebo spotřebitelským úvěrem, zda, jak a za kolik bylo v minulosti inzerované, zda nebylo provozováno jako taxi, jaká je jeho skutečná výbava dle výrobce a řadu dalších užitečných informací.

Odkud má Cebia data?

Z tisíců zdrojů. Od výrobců aut a importérů, prodejců aut a autobazarů, autorizovaných i neautorizovaných servisů a pneuservisů, aukčních a inzertních portálů či například stanicí technických kontrol.