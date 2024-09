God save the King i Beethovenova “Devátá”. Hymnu několika monarchií i hlavní unijní píseň si v koncertním provedení vychutnáte na podzim na Lednicko-valtickém hudebním festivalu.

Klasickou hudbu vám festival spáruje s lahodným vínem z lokálních i zahraničních vinic. Ochutnáte z letošní chutné nabídky LVHF 2024?

God save the King

Kdo by ji neznal? Melodii hymny celého Commonwealthu, ale také Lichtenštejnska i dalších zemí, která je variací na jednu jedinou skladbu God save the King? Její hudební kompozice je natolik chytlavá, že se stala populární napříč hudebními žánry a ve svých skladbách ji použila více než stovka hudebních skladatelů včetně Beethovena nebo Haydna.

Známe dokonce českou, respektive rakousko-uherskou stopu, fenomenálního díla. Na 3. koncertu LVHF s názvem Česká hudba bez hranic (4. října na zámečku Pohansko) si ji vychutnáte v podání Alinde Quintet. Bude se jednat o variaci pro dechové nástroje od Johanna Nepomuka Hummela (1778–1837). Saténové souzvuky klarinetu, hoboje, fagotu, lesního rohu a flétny dávají písni, při které stojí v pozoru monarchové několika posledních století, důstojný a uspokojivý rozměr.

Na půvabném zámečku Pohansko zazní v podání Alinde Quintet i hudba Antonína Dvořáka inspirovaná jeho pobytem v Americe, a dále Francií šperkované dílo Antonína Rejchy. Po koncertě se koná ve VIP prostorách společenský raut s ochutnávkou ušlechtilého vína z Dvorních sklepů knížete z Lichtenštejna. A ano, také Lichtenštejnsko má vztah ke melodii God save the King. Knížeti Aloisi se líbila natolik, že ji země používá jako hymnu. Knížectví si ji podobně jako další země chytře opatřilo vlastním textem, ten začíná slovy Oben am jungen Rhein.

Evropská hymna

Sluší se připomenout, že koncept letošního IX. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu zrcadlí tematiku zednářských příběhů v hudbě. Závěrečný galakoncert (12. října na zámku Valtice) není výjimkou. Zazní na něm Beethovenova poslední dokončená Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“. Beethoven v ní použil zcela nově prvek sborového zpěvu, což v symfoniích bylo naprosto neobvyklé. Jako text převzal báseň svého přítele Friedricha Schillera, která podle všeho představuje Schillerovu idealistickou vizi bratrství všech lidí, kterou sdílel i Beethoven. Koncertní večer zároveň připomene 20. výročí vstupu našeho státu do EU.

S Ódou na radost i se sborovým zpěvem

Beethovenova Devátá žije svoji vlastní historii. V letech 1956 až 1968 startovalo na Olympijských hrách Společné německé družstvo, které jako hymnu používalo právě Ódu na radost. Zpívaná část je současně i nejznámější motiv celé skladby a ta se roku 1985 stala hlavní písní Evropského společenství, respektive dnes Evropské unie. Jako hymna se ale používá pouze instrumentální verze.

V původní podobě předvede toto Beethovenovo dílo v zámecké jízdárně zámku Valtice Janáčkova filharmonie Ostrava v čele s dirigentem Valentinem Uryupinem a pěvecký sbor Gaudeamus Brno. Je to jedna z mála hudebních příležitostí, ne-li jediná, kdy ocenit původní myšlenky jednoho z největších hudebních skladatelů a poté zhodnotit celý zážitek u skvělého vína. VIP raut s ochutnávkou ze Šlechtitelské stanice Vinařské Velké Pavlovice, která je jako vinařství partnerem koncertu, se koná taktéž v prostorách zámku.

9. ročník LVHF

Termín: 14. září – 12. října 2024

Lokace: Lednicko-valtický areál, Mikulov, Břeclav, Moravský Krumlov

Slogan 2024: Hudební alchymie zednářské zahrady

Téma: Zednářský odkaz v hudbě, 20. výročí vstupu ČR do EU

LVHF 2024 otevře: Prague Philharmonia a houslový virtuos Maxim Vengerov

v jízdárně zámku Valtice

