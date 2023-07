Folklorní olympiáda. Takto někteří označují slavnosti Slovácký rok. Stejně jako nejvýznamnější sportovní událost se konají jednou za čtyři roky. Jejich 21. pokračování hostí Kyjov letos v srpnu, přípravy vrcholí. V organizačním týmu je i dlouholetý kyjovský starosta František Lukl.

Začíná na vás s blížícím se srpnem doléhat nervozita?

Přiznám se, že trochu ano. Je to ale taková ta zdravá nervozita, která člověka žene k co nejlepšímu výkonu. Nervozita spojená s otázkami: máme vše připraveno? Nezapomněli jsme na něco? Dělat čtyřdenní festival znamená vedle programu myslet na tisíce maličkostí. Vzhledem k tomu, že Slovácký rok je akcí tradiční a organizační tým zkušený, jsem přesvědčen, že slavnosti i tentokrát vyjdou na jedničku. Zhatit je může snad jen vytrvalý déšť – zpravidla nám ale neprší (úsměv).

Slovácký rok stojí především na tradicích. Bude i program ryze tradiční, nebo připravujete převratné novinky?

Pravda, novinek mnoho není a převratných už vůbec ne. Program stojí na pilířích, na jaké jsou návštěvníci zvyklí. Slavnosti zahájí stavění máje, na které na letním kině naváže pořad s nejkrásnějšími lidovými písničkami našeho regionu.

V sobotu centrum města rozpohybuje krojovaný průvod, do kterého se zapojí více než tři tisíce lidí z Kyjova a z dalších čtyř desítek okolních obcí. Vrcholem neděle je věhlasná Jízda králů. Pomyslným zakončením slavností je kácení máje. Nebude scházet pořad pro děti, jarmark i pořady s duchovním přesahem. Pár novinek se ale přeci jen najde. Třeba vinařské městečko, které bude situováno do nevyužitého brownfieldu bývalé mlékárny, nebo netradiční street art, v rámci něhož mladý umělec z Ratíškovic Petr Kovářík propojí zdánlivě neslučitelné – folklorní motivy s graffiti.

Poslední Slovácký rok konaný v roce 2019 zaznamenal rekordní návštěvnost, když do Kyjova během slavností zavítalo přes 30 tisíc lidí. Očekáváte podobné číslo i tentokrát?

Počet návštěvníků je pro nás velkou neznámou. Přeci jen mezi posledním a nadcházejícím Slováckým rokem se odehrálo několik událostí, které neblaze ovlivnily zájem lidí o kulturu a společenské dění. Mám na mysli covid a ruskou invazi na Ukrajině. S tím pak související vysokou inflaci a drahotu. Že v Kyjově nebude prázdno, napovídá takřka úplná naplněnost ubytovacích zařízení v širším okolí. Ale jestli se budeme blížit hranici třiceti tisíc návštěvníků, jako před čtyřmi lety, nevím. Moc bych si to přál. I proto pracujeme na kvalitní propagaci. Pomáhají nám s tím naši partneři – Česká televize je generálním mediálním partnerem, Český rozhlas Brno pak hlavním mediálním partnerem.

Není nedostatek ubytovacích kapacit nakonec největší bolístkou Slováckého roku? S větším počtem hotelů a penzionů by třeba návštěvnost byla ještě vyšší…

Určitě. I proto se pro návštěvníky snažíme hledat alternativní možnosti přenocování. Třeba ve stanovém městečku, které bude tentokrát situováno v městském parku, tedy přímo v epicentru dění. Současně vyzýváme Kyjovjáky, ať nabídnou volný byt, chalupu nebo třeba jen pokoj k pronájmu. Nabídky ubytování pak inzerujeme na webu Slováckého roku. Jak se do organizace slavností podepsala drahota a vyšší ceny v podstatě úplně všeho? Náklady vzrostly zhruba o třetinu. Uspořádání slavností tak vyjde zhruba na 7 milionů korun. Naštěstí i v této ekonomicky obtížnější době se ale můžeme opřít o řadu partnerů, kteří nám s financováním pomáhají. Vedle firem z regionu je to taky Jihomoravský kraj či Ministerstvo kultury. Všem moc děkuju. Díky štědrosti sponzorů jsme při plánování slavností nemuseli příliš utahovat opasky a návštěvníci tak zažijí opět bohatý program s řadou doprovodných aktivit.

Kolik lidí za pořádáním Slováckého roku stojí?

Jednak je to sedmičlenný štáb, který řeší organizační záležitosti, financování, propagaci. Vedle něj stojí redakční rada, v rámci níž se scházejí autoři jednotlivých pořadů, kterých během čtyř dnů nabídneme více než třicet. A nad tím vším dohlíží předseda programové rady. To je ta nejdůležitější osoba, která je zodpovědná za program a vlastně celý průběh slavností. Letos je jím Pavel Růžička z Kyjova. No a pak jsou to účinkující, kterých jsou stovky. Taky tým zvukařů, lidi zajišťující provoz pódií, úklidová četa.

Když jsem navštívila minulý Slovácký rok, bez nadsázky mě pohltila atmosféra. Bezprostřednost, srdečnost, přátelskost. To na většině festivalů člověk nezažije. Čím to je?

Kyjovjáci berou ve většině případů Slovácký rok za svůj, je to pro ně srdcová záležitost. Ta naštvanost, že jsou ulice plné lidí a není kde zaparkovat, protože celé město je zaskládané auty, ta tady během Slováckého roku prostě není. Co je naopak doslova hmatatelné, je srdečnost, kterou Kyjovjáci přenášejí na návštěvníky. Je to ale taky programem. Nejsou to jen pořady, ve kterých divák pasivně sedí a sleduje, co se děje na pódiu. Celá řada pořadů návštěvníka vtahuje do děje. Může si s vystupujícími zazpívat, zatancovat. Může jednoduše zažít folklor na vlastní kůži. To dělá ze Slováckého roku výjimečnou společenskou událost. A tu výjimečnost podporuje i čtyřletá periodicita. Návštěvníkům, ale i nám je Slovácký rok vzácný. Když se v neděli odpoledne, na závěr slavností, kácí mája a pomalu klesá k zemi, mně osobně je smutno z toho blížícího se konce. O to víc se těším na pokračování za další čtyři roky.

O Slováckém roku se s ohledem na čtyřletou periodicitu mluví jako o folklorní olympiádě. Taky se ale festival označuje jako „noc z pátku na neděli“. Co přesně to znamená?

Je to o nekončící zábavě, která návštěvníkovi nedá spát. Na poslední pořady každou noc navazují taneční zábavy. Rozlévá se víno, hospůdky jsou plné lidí, smích a zpěv je slyšet do brzkého rána. Špatně se to popisuje. Přijeďte 10. srpna do Kyjova a pochopíte, co mám na mysli (úsměv).

