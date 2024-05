Část muzejního týmu Městského muzea v Železném Brodě jela na přelomu dubna a května 2024 do Norska sbírat zkušenost a navazovat nové bilaterální vztahy. Muzeum tak navázalo na úspěšný projekt „Spojeno sklem!", v jehož rámci došlo k významné rekonstrukci sklářské expozice muzea.

Foto: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Dlouhodobá spolupráce mezi železnobrodskou a norskou sklářskou komunitou přinesla za poslední tři roky významné obohacení obou stran, jak po umělecké, tak i po technické stránce. Čtyři talentované sklářské výtvarnice z Norska se účastnily každoročního sklářského sympozia Letní sklářská dílna, kterou organizuje Městské muzeum. Muzejníci se v Oslu přesvědčili, že se práce těchto výtvarnic i díky návštěvě symposia posunula správným směrem.

Oslo Open

Muzejníci navštívili akci Oslo Open, což je akce se zajímavým konceptem. Během jednoho víkendu jsou v Oslu umělecká studia a ateliéry otevřené pro veřejnost, což umožňuje návštěvníkům seznámit se s prací umělců. Oslo Glass Studio, které založily účastnice sklářského sympozia Jeanne-Sophie Aas a Kjersti Johannesen, se této akce také účastnilo. Otevřená studia a dílny jsou pro návštěvníky a potenciální kupce důležitým faktorem.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Město podporuje umělce

Významnou inspirací byla i návštěva dvou sklářských studií v Lillehammeru, které využívá sklářská výtvarnice Kari Molstadt. Jedno studio, které slouží jako showroom, je umístěno v městské budově v centru města, a kde se nacházejí showroomy i jiných umělců. Druhé studio je součástí rozsáhlého městského komplexu Fabrikken, kde je velké množství dalších uměleckých dílen a ateliérů. Prostor Fabrikken zároveň složí jako prostor pro koncerty, výstavy a jiné akce a je veřejnosti přístupný. V obou případech je nájem velmi nízký, což významně umělcům ulehčuje uměleckou realizaci.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Sklárna a turismus

Muzejníci navštívili sklárnu Hadeland Glassverk, která je od Osla vzdálená asi hodinu cesty. Sklárna byla založena v roce 1762 a je nejstarším nepřetržitě fungujícím průmyslovým podnikem v Norsku. Součástí sklárny je i muzeum. Samotná sklárna je veliká hala, nicméně součástí areálu jsou kromě muzea i obchody, kavárny a restaurace. Jedná se o velmi oblíbený turistický cíl. Je to koncept, který by i v naší zemi mohl být velice funkční. Spojuje produkci s turismem, ve kterém se nachází obrovský potenciál rozvoje.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Národopis je pro muzeum důležitý

Dalšími z míst, které v Oslu a okolí muzejníci navštívili, bylo Nasjonalmuseet, centrum Romano Kher a národopisná expozice v Maihaugenu. Schůzky s kurátory institucí by mohly přispět k budoucí spolupráci, jejíž cílem by byla revitalizace národopisné expozice Městského muzea – Běliště.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Lofotští skláři

Lofoty leží asi 200 km za polárním kruhem. Kromě hor, ledu, moře a losů, pracují na Lofotách, světe div se, i čtyři skláři. Což je na počet obyvatel Lofot neuvěřitelné číslo. Železnobrodští muzejníci navštívili ty skláře, kteří se v červnu 2024 zúčastní sklářského sympozia Letní sklářská dílna.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Sklo a turismus

Letní sklářské dílny se zúčastní Mette Pagaard a Heidi Kristiansen, které mají svojí dílnu a showroom ve vesničce Hennigsvaer. Jak je možné se sklem na Lofotách uživit? Naprosto do důsledku využívají potenciálu turistického ruchu. Výsledkem pak je, že samotná sklářská dílna je vidět přímo z prodejny, takže návštěvníci vidí, jak vznikají skleněné objekty. Navíc je prostor neuvěřitelně čistý a designový, že turista zkrátka neodolá a sklo si zakoupí.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Podobně pojatý má svůj podnikatelský koncept i Cathinka Maehlum, která se též sympozia v červnu zúčastní. I ona má svoji prodejnu propojenou s dílnou, a i ona klade důraz na detail i estetiku, což jistě prodej zvyšuje. Ta navíc pracuje s takovými barvami, které jsou zvoleny dle Aurory Borealis, tak hojně turisty vyhledávaného atmosferického jevu.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Sklářská huť Vikten leží ve vesničce, kam vede jen slepá cesta, a i přesto se tam díky dobrému marketingu turisté vypraví. Majitel hutě Anders Tangrand zatavuje do skleněných objektů kusy kamenů křemíku, které sbírá po okolních horách. Je to výborný nápad, jak si odvézt domů kus Lofot. Anders navíc přiznává, že tvary a tloušťku váz přizpůsobil podle toho, aby se vešly do kufru do letadla a aby se nerozbily. Prodej je zkrátka na Lofotách vymyšlen do nejhlubšího detailu, protože jinak by neměli šanci obchodníci uspět.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Národopis na Lofotách

Lofotský národopis se skládá z historie Vikingů a severského rybářství, jak jinak. Především vikingské muzeum Borg zaujalo muzejníky živou ukázkou tradičního života Vikingů. Tyto ukázky výroby v muzeu zastávají studenti humanitních oborů, především experimentální archeologie. Studijní stáž tak velmi chytře slouží i účelům muzea. I v tomto případě navázali muzejníci užitečné kontakty, které jistě využijí pro budoucí spolupráci mezi muzei.

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Pokud byste se chtěli dozvědět více o bilaterální cestě železnobrodských muzejníků do Norska, Městské muzeum v Železném Brodě pořádá 5. 6. 2024 od 17.00 přednášku Sklo jako obživa: Jak to chodí v Norsku. Přednáška je určená pro širokou veřejnost, zejména však pro studenty, skláře a zájemce o podnikání v cestovním ruchu.

Tato bilaterální aktivita byla plně podpořena Fondy EHP a Norska. Jedná se o Fondy, které nejen kulturním organizacím umožňují rozvoj, který by si jinak dovolit nemohly.

www.muzeumzb.cz

Zdroj: archiv Městské muzeum v Železném Brodě