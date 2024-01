Od ledna 2024 ordinace praktického lékaře pro dospělé společnosti Ambulance Penta vítá své pacienty na nové adrese. Po působení v budově sociálního zařízení Alzheimer Home v Bělehradské ulici v pardubických Polabinách se ordinace přestěhovala do nových prostor polikliniky KOLF na Masarykově náměstí, necelé 2 km vzdálené od původní lokality.

Lékařka MUDr. Jana Slaninková a zdravotní sestra Mgr. Jana Vlachová | Foto: Ambulance Penta s.r.o.

"Předešlé prostory, které jsme dříve využívali v rámci budovy Alzheimer Home, byly původně vyhrazeny pro lékaře, jenž poskytoval pravidelnou návštěvní službu a péči klientům v sociálním zařízení. Vzhledem k rostoucímu zájmu obyvatel z okolí o služby praktického lékaře jsme se rozhodli tyto prostory přeorganizovat na ordinaci praktického lékaře a nabídnout své služby i pro veřejnost," uvedla Mgr. Jana Šperlová, MHA, ředitelka Ambulance Penta.

S přibývajícím počtem registrovaných klientů jsme ale čím dál více vnímali ze strany personálu i pacientů potřebu větších prostor nejen pro samotnou ordinaci a čekárnu, ale také pro samotné zázemí ordinace, které v prostorách domova bohužel nebylo k dispozici.

Dle slov zdravotní sestry Mgr. Jany Vlachové byl prostor čekárny postupem času nedostačující. Zejména v období respiračních onemocnění se často stávalo, že pacienti museli na ošetření čekat buď na chodbě či dokonce venku.

Do stabilního a již zajetého týmu ordinace v čele s lékařkou MUDr. Janou Slaninkovou a zdravotní sestrou Mgr. Janou Vlachovou se od ledna 2024 přidala zkušená lékařka MUDr. Iva Rademacherová.

Větší a komfortnější prostory a posílení lékařského týmu umožňují ordinaci přijímat nové pacienty a to i bez předchozí objednávky. Pro společnosti v okolí pak Ambulance Penta nabízí komplexní pracovnělékařskou péči.

Pro více informací a objednání služeb kontaktujte ordinaci na telefonním čísle 605 062 648 v ordinačních hodinách. Ordinace je otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hodin, ve středu od 8:00 do 14:00 hodin a v úterý od 14:00 do 18:00 hodin.

Více informací se dozvíte na webových stránkách: https://www.pentahospitals.cz/ambulance-penta/ambulance/prakticky-lekar-pardubice/