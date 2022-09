Rodinné a komunitní centrum CHALOUPKA našlo své místo v centru Ostravy a v úterý 20. září přivítalo první rodiče s dětmi v nových prostorách na Smetanově náměstí 7.

Chaloupka | Foto: zadavatel inzerce

Po nečekané výpovědi 1. června z prostor MŠ Repinova v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve kterých Rodinné centrum Chaloupka nabízelo aktivity pro rodiče, děti i prarodiče od roku 2006, dokázali zaměstnanci Chaloupky téměř nemožné a 20. září znovu přivítali rodiče s dětmi na pravidelných aktivitách na Smetanově náměstí. Současně 1. září otevřelo nové prostory Dětské skupiny Chaloupka pro péči o děti ve věku od 18 měsíců na ulici Bieblova 6.

ChaloupkaZdroj: zadavatel inzerce

Rodinné centrum CHALOUPKA v letošním roce oslaví již 18 let své existence. Je to místo, kde najdou zázemí, podporu, pomoc a příjemnou atmosféru rodiny z Ostravy i okolí. Za všemi aktivitami stojí tým energických žen, které zpočátku pracovaly v Chaloupce dobrovolně a časem se z nich staly profesionálky v oblasti s názvem RODINA.

CHALOUPKA nabízí nejen volnočasové aktivity pro všechny členy rodin, ale od roku 2013 pomáhá a doprovází 70 pěstounských rodin s 130 dětmi, od roku 2016 pomáhá rodičům vrátit se na trh práce díky provozování dětských skupin Malý svět a Chaloupka s kapacitou 30 míst pro děti ve věku od 18 měsíců do 4 let, podporuje a pomáhá rodinám v době krize a občansky se angažuje na podporu ostravské kultury a v rodinné politice. Proto všechny zaměstnance a příznivce CHALOUPKY udivil přístup vedení Mob MOaP, které nedocenilo rozsah nabízených aktivit, pomoci a dlouholeté vzájemné spolupráce v oblasti rodinné politiky s dopadem na rodiny v Ostravě. CHALOUPKA se tak musela vystěhovat během jednoho měsíce do náhradních prostor a během dalších 2 měsíců znovu do nových prostor.

ChaloupkaZdroj: zadavatel inzerce

„Rodinná politika v Ostravě má v posledních letech své důležité místo a jsme rádi, že můžeme být součástí příjemného života rodin v Ostravě. Pomáháme propojovat nejen organizace v rámci Ostravy, ale také přinášíme nové přístupy k tvorbě rodinné politiky v rámci celé České republiky i ze zahraničí. Spolupráce v oblasti rodinné politiky se zástupci statutárního města Ostrava, ministersvem práce a sociálních věcí, odboru volnočasových aktivit a kultury, komisí pro rodinnou politiku v čele s předsedou Mgr. Petrem Mikou a pracovní skupinou pro tvorbu rodinné politiky přináší do života rodin v Ostravě mnoho nového a jsme rádi, že můžeme být součástí nových přístupů spolupráce s rodinami." sdělila ředitelka RKC CHALOUPKA Mgr. Edita Kozinová.

ChaloupkaZdroj: zadavatel inzerce

CHALOUPKA tímto děkuje za pomoc všem, kteří ji v těžké situaci dokázali podpořit ať již nápady pro nové místo nebo praktickou pomocí při několika přesunech a věří, že se všem členům rodin bude v nových prostorách líbit a když budou potřebovat, najdou opět v CHALOUPCE podporu a pomoc.

