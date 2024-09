Řada letních akcí v čele s Mezinárodním folklórním festivalem, proslulým skanzenem Muzea vesnice jihovýchodní Moravy a přilehlým zámkem, a ještě proslulejším Baťovým kanálem činí z města Strážnice na pomezí Moravy a Slovenska, Podluží a Bílých Karpat, cíl velké řady návštěvníků. Strážnice je také příjemné téměř šestitisícové město, hrdé na svou historii, centrum vinařského regionu i moderní středisko vzdělávání, které chce přilákat mladou generaci, aby zde našla svůj domov.

Mgr. Risto Ljasovský | Foto: Město Strážnice

Strážnického starostu Mgr. Risto Ljasovského jsme požádali o představení vizí města, jeho projektů a investic, kterými mění tvář města v příjemný domov pro současné i budoucí obyvatele a návštěvníky.

Pane starosto, Strážnice je nejen místem s dobrým jménem pro řady turistů, ale jistě i dobrým místem k životu. Čím byste chtěl jako starosta města, aby se Strážnice prezentovala?

Předně myslím, že Strážnice je celorepublikově známá právě folklórem, které město velmi výrazně zviditelňuje. Snažíme se také o to, aby se zviditelnila i jinak. Investiční akce, které město zrealizovalo a na další období připravuje, by měly Strážnici popularizovat i v oblasti bydlení, zaměstnanosti a využití volného času.

K prioritám města tedy patří na prvním místě podpora bytové výstavby?

Analýza počtu obyvatel vykazuje poměrně dlouho sestupný trend. Tento negativní vývoj způsobuje několik faktorů, kromě jiného nižší porodnost, ale také nedostatek práce a nedostupnost bydlení. Jedno souvisí s druhým, takže máme zájem tento propad zastavit. Je tedy jasné, že podpora bytové výstavby spojená s podporou podnikání, tedy aby firmy, které tady zakotvily, měly zaručenou pracovní sílu i prosperitu, jsou důležitými faktory, ke kterým může město výrazně přispět.

Když budete konkrétní, na čem aktuálně město pracuje?

V tomto roce nám nabíhají jeden velký projekt a dvě menší akce, které by měly zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Na náměstí Svobody se podařilo soukromému investorovi dokončit bytový dům Liberté, adaptací staršího domu město získalo 14 bytových jednotek. Nyní se dokončuje na Grúsce další bytový dům, který bude mít 15 bytových jednotek. Také vzniká nová celá čtvrť při výjezdu ze Strážnice na Veselí nad Moravou, kde developer připravuje celou ulici 23 domů a několika pozemků určených k samostatné výstavbě. Tato lokalita se jmenuje Nová Písečnice, a i když se jedná o developerský projekt, je samozřejmě nutná spolupráce města při řešení společných prostor, to znamená zejména komunikací a sítí.

1/3 Zdroj: Město Strážnice Vizualizace, Nová Písečnice 2/3 Zdroj: Město Strážnice Vizualizace, Nová Písečnice 3/3 Zdroj: Město Strážnice Vizualizace, Nová Písečnice

Co vás ještě čeká v nejbližší době?

Během prázdnin se soustředíme na investice do škol, školky, zázemí TJ Jiskry a další drobnější projekty. Čeká nás také výběrové řízení na velkou infrastrukturní investici, která bude řešit tři sousedící ulice Kovářská, náměstí 17. listopadu a Grúska. Zde postupně vzniknou nová komunikace, chodníky, parkovací místa a velké parkoviště u zdravotního střediska a nákupního střediska Žerotín.

Zmiňujete jako svou prioritu i podporu podnikání.

Snažíme se pracovat s firmami a postupně obcházíme všechny ředitele a vedení firem. Je tady několik velkých firem, které mají zájem a další potenciál růstu, například firmy jako Gumex, Petr Hobža, Leros a další. V areálu bývalého Tabáku Strážnice má plány na zvyšování a rozšiřování výroby firma PREFA. Všechny tyto aktivity nás zajímají a podpora města při navyšování výrobních kapacit by měla v konečném důsledku pomoci udržet lidi v regionu.

Jakou roli hraje v ekonomice města místní turismus? Přináší turisté městu víc, než kolik musí samo investovat?

Turismus je brán jako příležitost a důležitý přínos pro rozvoj a ekonomiku regionu. Pozitivem je, že turisté přináší pro město určité benefity v jeho zviditelnění i v tom, že se sem lidé vrací a utrácí zde peníze. Dnes se ten názor trošku otáčí, protože v přímých nákladech nás stojí úklid a údržba veřejných prostranství nemalé prostředky. V celé republice je vidět také trend v nenavyšování kapacit pro turisty, protože se velkým turismem velmi komplikuje život místních obyvatel. Strážnice má pro turisty velmi širokou nabídku – je zde kemp, park, zámek, skanzen, vše situované kolem nového přístaviště na Baťově kanále.

I když řada objektů ve městě patří jiným subjektům jako v případě skanzenu a zámku Národnímu ústavu lidové kultury, město funguje jako hlavní koordinátor kultury, která je zde více než bohatá.

Je třeba zmínit, že nás minulý rok zaměstnávala rekonstrukce kulturního domu, která byla po 50 letech provozu komplexní. Kulturní dům je teď nově zrekonstruovaným zázemím pro milovníky kultury. Vzniklo zde také komunitní centrum, jehož rolí je koordinovat akce regionálních organizátorů. Akce jako košt vína, zarážení hory, hody, vystoupení folklórních souborů a Strážnické kulturní léto, to jsou všechno akce, které město nemůže samo organizovat, ale prostřednictvím kulturního domu se na nich podílí jak organizačně, tak i finančně. Nejznámější Mezinárodní folklorní festival pořádá Národní ústav lidové kultury, město přispívá finančně i organizačně.

Je pro Strážnici typický nějaký produkt, na který jste hrdí?

Hlavním vývozním artiklem je určitě folklor, máme tři dospělé soubory, které mají i své dětské soubory. To jsou celé rodiny, které drží folklórní tradici. Když jdou děti v průvodu na slavnosti nebo na vinobraní, tak v kroji jde kolem stovky malých dětí od tří let. To je úžasné podhoubí a folklorní generace nám tu tak pořád dorůstá.

Kromě těch folklórních tradic, je tady spousta lidí, kteří se zabývají šitím krojů nebo pomáhají tradice udržovat a je tady i Strážnický modrotisk. Ten je dokonce od roku 2018 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Pane starosto, přeji Vám, ať je Strážnice stále tak živá i nadále.