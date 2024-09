Zofi fasády slaví 20 let působení v oblasti zateplování fasád. Díky svému know-how, kvalitním materiálům a komplexním službám se staly spolehlivým partnerem pro zateplení fasád rodinných a bytových domů nejen v regionu.

Foto: Zofi fasády s.r.o.

Olomoucká společnost Zofi fasády si během svého působení vybudovala pevnou pozici na trhu a pod vedením Romana Studeného a jeho týmu fasádních specialistů každoročně realizuje desítky zateplení fasád rodinných, bytových domů a komerčních objektů. Zároveň provozuje na Týnecké ulici v Olomouci vlastní fasádní centrum a e-shop s fasádním materiálem.

Realizace zateplení na klíč, to je jedna z hlavních činností Zofi fasád, které kladou velký důraz na precizní provedení prací od samotného návrhu zateplovacích systémů, přes zaměření stavby, kompletní přípravu staveniště, až po předání hotového díla majitelům. Firma tak pečlivě plánuje každý krok realizace s ohledem na potřeby zákazníka. Pro zateplení fasády je klíčové také použití kvalitních materiálů. Své o tom ví majitel společnosti Zofi fasády Roman Studený, který na základě nasbíraných zkušeností v oboru spustil v loňském roce prodej vlastních produktů pod vlastní privátní značkou Zofitherm. “Díky mnohaletému působení v oblasti zateplení fasád jsme pochopili, co zákazník od nové fasády očekává a co mu na trhu chybí. V současnosti realizujeme převážnou část zakázek s našimi vlastními fasádními zateplovacími systémy,” uvádí Roman Studený, který má ambice expandovat s výrobky i na zahraniční trhy.

Zákazníci si také oblíbili dotační program Nová zelená úsporám, který hojně využívají a v Zofi fasádách jej vyřizují v rámci svých služeb na klíč.

Zofi fasády se mohou pyšnit více než 850 úspěšnými realizacemi v Olomouckém regionu, kde obsluhují města Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Litovel, Uničov, Šternberk, Přerov, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Příbor, Odry, Studénka, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Hulín a okolní obce. Jejich profesionální služby jsou dostupné také v Praze a Středních Čechách, kde se rovněž těší velké oblibě s více než 400 zateplenými fasádami.

Díky dlouholetým zkušenostem a neustálému zlepšování svých postupů se Zofi fasády staly synonymem pro kvalitu a spolehlivost v oblasti zateplení fasád. Pokud i vy zvažujete zateplení fasády, doporučujeme si prohlédnout nabídku na webu zofi.cz nebo navštívit fasádní centrum na adrese Týnecká 921/11 v Olomouci. Pro další informace je k dispozici zákaznická linka 800 46 46 46. Společnost je také aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně představuje realizace z regionu, rady a tipy ze světa zateplení fasád. Zároveň také přispívá články do vlastního blogu.