Středočeský kraj trápí černé skládky. Na problém upozornili kandidáti SOCDEM a jednu hned uklidili.

Černá skládka v Berouně zmizela. | Foto: Sociální demokracie

Na kontě má nová generace SOCDEM už celou řadu úspěšně dotažených projektů a úklid berounské skládky je jedním z nich.

Místo zeleně a krásné přírody jen obří hromady odpadků, haldy suti, torza nábytku i desítky sjetých pneumatik. Taková zátiší můžeme najít poblíž obcí Středočeského kraje. Je tak zřejmé, že spíš než o práci vandalů, jde o systémový problém. A vedení kraje ho dlouhodobě nezvládá řešit. Upozornit na tuto krizi se rozhodli kandidáti z nové generace sociálních demokratů. Místo řečnění a slibů si vybrali jednu obzvlášť odpudivou skládku a vlastníma rukama ji uklidili. Za jediný den se tak zanedbaný a nebezpečný prostor poblíž berounského zimního stadionu změnil v místo příjemné pro procházky s dětmi.

"Na vině jsou závratně rostoucí ceny za odvoz odpadu i minimální podpora lokálních sběrných dvorů“, upozorňuje Ing. Lubomír Nymburský, MIM, MBA, kandidát Sociální demokracie do zastupitelstva a představitel iniciativy Dobrá zpráva pro kraj. Právě tuto iniciativu založila nová generace středočeské SOCDEM, aby mohla aktivně měnit kraj k lepšímu.

Rychlostí a nasazením překvapili i samotné pracovníky údržby města. Během jediného dne ze skládky zmizelo přes 50 pytlů odpadků a dva velkokapacitní kontejnery starého harampádí. Na stráni podél železničních kolejí dobrovolníci našli na 40 pneumatik, polovinu vozu Favorit, staré počítače, videokazety, dráty ze stavby dráhy nebo staré dětské autosedačky.

Při úklidu si ruce zašpinil i Lukáš Kopecký, kandidát Sociální demokracie. I on chce v zastupitelstvu kraje prosadit změny, které by vzniku podobných zákoutí zamezily. „Krajský úřad by měl přehodnotit svou strategii správy odpadů. Aktivně podporovat výstavbu třídiček i provoz sběrných dvorů v regionech."

Lubomír Nymburský jeho slova potvrzuje a při pohledu na vyklizený prostor v městské zeleni dodává: "Namísto závor se zákazy by bylo lepší prosekat náletové dřeviny, dorovnat plochu bagrem a postavit sem lavičky a koše. Tohle místo si změnu zaslouží.“

Iniciativu přišel podpořit i Lubomír Zaorálek, místopředseda Sociální demokracie. Bez řečí se chopil kolečka i lopaty. „Jsem rád, že můžu přiložit ruku k dílu a být tak u opravdu originálního zahájení volební kampaně do zastupitelstva Středočeského kraje. Nastupuje nová generace sociálních demokratů. Přináší opravdové zkušenosti a umění věci dotáhnout. Proto má moji podporu. Společně s osobnostmi kraje prosazuje kraj chytřejší, zdravější a vstřícnější k potřebám lidí, obcí i měst.“

