Na začátku všeho byl sen přátel, otevřít si svou kavárnu. Místo, kde si lidé mohou popovídat s šálkem výběrové kávy v ruce nebo probrat pracovní záležitosti u snídaně či lehkého obědu.

Cesta k jeho uskutečnění nebyla jednoduchá. Nakonec se ale sen podařilo proměnit ve skutečnost. V Ostravě-Hrušově v ulici Stará cesta své první návštěvníky nový ostravský podnik přivítal minulé pondělí.

„Naše teorie je zaměřena na přátelství a dodržování lidských hodnot jak mezi sebou, tak i s našimi klienty. Samozřejmě jak jinak než na přátelské úrovni. Držíme se pravidla Nedělej druhému to, co bys nechtěl, aby ti bylo činěno a dopřej svým blízkým ze sebe to nejlepší,“ popsala Iveta Matějková za tým kavárny U Dvou přátel. Zároveň doplnila, že zákazníci mohou čekat příjemné prostředí, pohodovou atmosféru, milý personál a kvalitní produkty z vybraných čerstvých surovin.

Kavárna vznikla na místě skladového prostoru sousedního ateliéru stavební firmy MPA ProjektStav. Ta navrhla místu nový, útulný kabát a pak jej i realizovala.

V nabídce nově otevřené kavárny lidé najdou výběrovou kávu, čaj i domácí limonádu. O denně čerstvé dortíky se stará cukrářka Terka, která vše vyrábí s velkou láskou a vášní. Veškeré dezerty i dorty, je možné si objednat na různé oslavy a jiné akce.

Kavárna se nachází jen pár minut jízdy na kole od cyklostezky vedoucí podél řeky Ostravice. „Cyklisté jsou samozřejmě vítáni, za pěkného počasí mohou využít příjemné posezení na venkovní zahrádce,“ řekla Martina Můčková z týmu kavárny.

Aby mohla být kavárna lidem na blízku i na jiných zajímavých místech regionu, nechala si vyrobit speciální Coffee Truck. „Díky tomu jsme schopni zákazníkům nabídnout skvělou kávu, různé druhy čajů, trendy nápoje a také skvělé cukrářské výrobky takřka odkudkoliv,“ vysvětlila.

Kavárna u Dvou přátel tak nebude chybět třeba už tuto sobotu na Dnech Slezské 2024 na Slezskoostravském hradě nebo o pár dní později na atletickém meetingu Zlatá tretra. „Náš cofee truck ale budete moci potkat také na letním festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovic nebo na Festivalu v ulicích na Hlavní třídě v Porubě,“ vyjmenovala Martina Můčková a dodala, že se celý tým kavárny těší na nové zákazníky.

