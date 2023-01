Od ledna 2023 KIDSOK přichází s aplikací MobilOK new, která cestujícím přináší pohodlnější odbavení v rámci IDSOK.

Aplikace umožňuje zobrazení vybraného spojení v mapě. | Foto: KIDSOK, p.o.

Koordinátor IDSOK připravil na základě zkušeností s využíváním mobilní aplikace MobilOK další verzi MobilOK new. Tento produkt cestujícím poskytuje pohodlnější nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu i pro pravidelné cestování. Nabízí možnost vyhledání spojení s jeho zobrazením na mapě, vyhledání odjezdů spojů z vybrané zastávky a další funkce, které cestující určitě uvítají. Aplikace je připravována tak, aby si ji první zájemci mohli nainstalovat už koncem ledna 2023.

MobilOK new není jenom nová verze stávající aplikace MobilOK. Je to úplně nový produkt, který zahrnuje všechny funkce od vyhledání spojení, přes nákup jízdenky až po vrácení nevyužité časové jízdenky. Cestující je provázen aplikací tak, aby vše vyřídil v aplikaci a nemusel navštěvovat webové stránky nebo jiné aplikace. Zároveň s přihlášením do aplikace je cestujícímu vytvořen účet v e-shopu a může nakupovat i spravovat svoje jízdenky i přes e-shop.

Kromě nákupu všech typů časových jízdních dokladů je nyní možné si v aplikaci zakoupit i jednotlivé jízdné. Mezi další novinky patří také možnost vyhledání spojení včetně okamžitého nákupu patřičného jízdního dokladu. Aplikace se snaží být co nejvíce osobní, cestující může využít variantu se zaznačením své oblíbené zastávky nebo vybrat jako výchozí zastávku tu, kterou udává aktuální GPS poloha uživatele.

Aplikace umožňuje kromě časového jízdného nákup i jednotlivých jízdních dokladů, které lze zakoupit do zásobníků a aktivovat dle potřeby.Zdroj: KIDSOK, p.o.

Aplikace po zadání základních parametrů nabízí nejvhodnější spojení v IDSOK a umožňuje nákup patřičného jízdního dokladu.Zdroj: KIDSOK, p.o.

I v této aplikaci, podobně jako v e-shopu IDSOK mohou cestující vrátit elektronickou časovou jízdenku kdykoli před začátkem platnosti nebo v jejím průběhu. Nově bude možné vrácení provést přímo z mobilní aplikace. Se spuštěním MobilOK new bude také nově storno poplatek u časových jízdních dokladů zastropován na částku 200 Kč.

Uživatel jistě ocení funkci nastavení upozornění na konec platnosti jízdenky nebo také různé alternativy úhrady jízdního dokladu, např. bankovní kartou, prostřednictvím Apple Pay nebo Google Pay.

Podobně jako v CestujOK, má uživatel mobilní aplikace možnost zobrazit aktuální informace o spoji, zjistit výši zpoždění nebo jeho aktuální polohu.

Aplikace vrací po zadání konkrétní zastávky informace o odjezdech spojů v nejbližší době.Zdroj: KIDSOK, p.o.

Vyzkoušejte a pomozte nám s případným vylepšením nové mobilní aplikace MobilOK new, která pro Vás bude dostupná prostřednictvím Google Play nebo App Store. Více informací naleznete na našich webových stránkách.