Před čtyřmi lety vyrostla vedle prodejny Zbraní a střeliva v Kněžskodvorské ulici nová moderní prodejna Šubrt Outdoor. Rozšířila tak prodejní prostory firmy o budovu zaměřenou hlavně na oblečení a obuv pro myslivce a outdoorové nadšence. Moderní a prostorný vzhled interiéru prodejny doplňuje největší stálá výstava trofejí u nás.

Foto: ŠUBRT cz s.r.o.

Prostředí nové prodejny není jen o obchodu a produktech. Právě svou osobitostí sama vypráví svůj příběh. Tato jedinečná atmosféra je právě to, co může pro zákazníky vytvořit mnohem více, než jen místo pro nákup, ale také prostor pro sdílení a posílení pocitu s přírodou a úzce propojenou komunitou myslivců.

Prémiové značky a rozsáhlý výběr

Prodejna nabízí impozantní výběr prémiového oblečení a obuvi světových i tuzemských značek. Každý si tu najde něco, co mu perfektně padne a zároveň poskytne maximální komfort při každém kroku. Na prodejně nezapomínají ani na psy, protože i ti patří nedomyslitelně k myslivosti a nabízí tak spoustu doplňků pro čtyřnohé parťáky. Na prodejně jsou samozřejmě psi vítáni.

Zdroj: ŠUBRT cz s.r.o.

Zdroj: ŠUBRT cz s.r.o.

Největší výstava trofejí

Jedním z nejvýraznějších prvků prodejny je výstava zvířecích trofejí. Každá trofej vypráví svůj vlastní příběh a přináší do prodejny jedinečnou atmosféru. Pro myslivce je to místo, kde se mohou nejen vybavit pro své poslání, ale také sdílet své příběhy a zkušenosti s ostatními.

Ideální místo pro vánoční dárky a dárkové poukazy s přírodním dotykem

Hledáte praktický dárek, stylový kousek od renomované značky, líbivé šperky, tematické doplňky nebo cokoliv jiného pro Vaši rodinu či kamarády? Tato prodejna má to, co potřebujete. Vybírejte z rozsáhlého sortimentu a dejte svým blízkým dárek, který bude trefou do černého. Veškeré produkty si můžete předem prohlédnout na e-shopu.

Zdroj: ŠUBRT cz s.r.o.

Zdroj: ŠUBRT cz s.r.o.Pro ty, kteří si nejsou jisti, co konkrétně vybrat, nabízí prodejna kromě rozsáhlého sortimentu také elegantní řešení v podobě dárkových poukazů. Tyto poukazy jsou k dostání v tematickém designu se zvěří a mohou být zakoupeny v hodnotě od 500 do 20 000 Kč. Tímto způsobem může obdarovaný sám vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje a užít si radost z vlastního výběru.



Kdy a jak prodejnu navštívit?

Pro pohodlný nákup mohou mimo jiné zákazníci využít vlastní parkoviště, které se nachází mezi prodejnou zbraní a prosklenou „novu“ – prodejnou Outdooru.

Obě prodejny jsou otevřeny zpravidla každý všední den od 8 - 17 hodin, a celý prosinec i každou sobotu od 9-12h.