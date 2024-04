Průmyslová zóna vyšla městu Holešovu vstříc a zaujímá nyní klíčovou roli v usměrňování dopravy a zajištění hladkého průjezdu pro nákladní vozidla.

Foto: Průmyslová zóna Holešov

Podzim roku 2023 se pro Holešov a jeho obyvatele nesl ve znamení významných změn. Zatímco dopravní zácpy a nekonečný ruch těžkých nákladních vozidel byly pro město dlouho významným problémem, otevření nové objízdné trasy přes průmyslovou zónu přineslo naopak dlouho očekávanou úlevu. Tato změna umožnila kamionům, které dříve neměly jinou možnost, než proplétat se centrem města, obejít Holešov šetrnějším způsobem. Průmyslová zóna tak vyšla městu Holešovu vstříc a zaujímá nyní klíčovou roli v usměrňování dopravy a zajištění hladkého průjezdu pro těžká nákladní vozidla nad 7,5 tuny.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Na dopravní situaci v Zóně Holešov nedávno pro server iDNES.cz reagoval také Radovan Macháček, předseda představenstva krajské společnosti ZRIA, která má průmyslovou zónu na starosti: „Zóna je dostatečně velká, není vidět kolizní situace nebo kolony. Je pravda, že tady jezdí i osobní auta, ale většina má povolenky, městská policie to občas kontroluje. Kamionů určitě budou stovky, některé míří do zdejších podniků, některé projíždějí. Nemáme s tím žádný problém.“

„Na základě smlouvy, která byla mezi Zónou Holešov a společností Eurovia coby zástupcem zhotovitele dálnice D49 z Hulína do Fryštáku sjednána, bude v případě poškození silnice v důsledku zvýšeného pohybu nákladních aut tato opravena. Auta, která převážejí nebezpečné látky, však mají vjezd do Strategické průmyslové zóny Holešov zakázán,“ doplnil Macháček.

Průjezd centrem Holešova byl způsoben v důsledku uzavření tzv. Šindelnice ze Zahnašovic do Martinic, kde nyní probíhají stavební práce na dálnici D49 (stavba mostních objektů a pokládka cementobetonového krytu). Aktuální harmonogram stále počítá s jejím uvedením do provozu do konce roku 2024, a to i přesto, že se v posledních týdnech potýká se zdržením kvůli ekoaktivistům a rozsudku Krajského soudu v Brně ohledně umístění 22 objektů.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Mimo novou dálnici D49 bude pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov důležitý také plánovaný kruhový objezd ve Všetulích u západního výjezdu z průmyslové zóny, jehož stavba započala na přelomu února a března. I přesto, že tento kruhový objezd nebude přímou součástí zóny, jí výrazně napomůže k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu. Měl by vzniknout ještě letos na podzim, odhadované náklady činí necelých 50 milionů korun.

Tato kombinace infrastrukturních zlepšení naznačuje začátek nové éry nejen pro Holešov, ale i celý Zlínský kraj, kde jsou hlavními prioritami bezpečnost, plynulost dopravy a zlepšení kvality života místních obyvatel. Díky promyšlenému využití průmyslové zóny a budování klíčové dopravní infrastruktury se tak Zlínský kraj stává příkladem efektivního řešení dopravních výzev.

Zdroj a foto: iDNES.cz, ŘSD