Rozhovor s Jiřím Jansou, ředitelem společnosti STAVONA.

Jiří Jansa, ředitel společnosti STAVONA. | Foto: Zadavatel

S blížící se zimou a rostoucími cenami energií mnoho lidí přemýšlí, jak snížit náklady na vytápění. Jedním z nejefektivnějších kroků je výměna oken. Jak velkou úsporu můžeme očekávat od nových oken, a jak postupovat při jejich výměně? Na tyto otázky nám odpověděl Jiří Jansa, ředitel společnosti STAVONA, tradičního českého výrobce plastových a hliníkových oken.

Jak poznáme, že je na čase vyměnit okna?

Pokud máte stará okna, která nejsou vybavena izolačním zasklením a v zimě jimi táhne chlad, je nejvyšší čas zvážit jejich výměnu. Moderní okna mají dvakrát až třikrát lepší tepelně izolační vlastnosti, což znamená, že v interiéru udržíte výrazně více tepla. Tento efekt je dán jak konstrukcí okenních profilů, tak i izolačním zasklením. Navíc správně namontovaná a seřízená okna eliminují průvan a zvyšují tepelnou pohodu v bytě.

Jakou úsporu tepla mohu po výměně oken očekávat?

Úspora, kterou pocítíte na účtech za energie, závisí na několika faktorech. Na jedné straně hrají roli tepelně izolační vlastnosti oken, podmíněné kvalitní montáží, na straně druhé vaše návyky spojené s větráním a topením. Pokud se rozhodnete zároveň vyměnit i vchodové dveře, které bývají slabým místem starších domů, můžete dosáhnout až třetinové úspory energie na vytápění. Výměna oken je jednorázová investice, která však přináší dlouhodobé úspory. Jak říkám, okna Stavona jednou koupíte a pak už jen šetříte.

Máme začátek září, dá se výměna oken stihnout ještě letos?

Ano, je to možné, ale je třeba jednat rychle. Standardní termíny pro výrobu oken na míru jsou 6-8 týdnů. Samotné vybourání starých prvků a montáž nových oken pak zabere jen jeden až dva dny, v závislosti na velikosti bytu nebo domu.

Co bychom měli dělat, když se rozhodneme okna vyměnit?

Doporučuji kontaktovat renomované výrobce, ideálně ve vašem okolí. Technik přijde na místo, zaměří okna a poradí vám s výběrem. Úspora tepla není jediným kritériem při výběru oken. Například pokud bydlíte u rušné silnice, měli byste myslet na lepší útlum hluku, nebo zabezpečení oken proti vloupání. Konzultace s odborníkem je proto velmi důležitá.

Jaká okna jsou nejžádanější?

V České republice jsou dlouhodobě nejoblíbenější plastová okna. Je to kvůli jejich vynikajícímu poměru cena-výkon a téměř nulové potřebě údržby. Stačí je jen běžným způsobem úmýt, jednou ročně promazat kování a těsnění a jejich životnost při minimální péči je několik desítek let.

Nemusíme se bát toho, že plastová okna se rosí?

To je častý mýtus. Problém s rosením oken je ve skutečnosti způsoben nadměrnou vlhkostí v interiéru. Stačí správně větrat – v zimě nepoužívat ventilaci, ale krátce a intenzivně vyvětrat, tedy otevřít okno dokořán, aby vlhkost unikla. Starými okny do bytu táhlo a vlhkost odcházela samovolně, zatímco moderní okna interiér utěsní, udrží v bytě teplo, ale i přebytečnou vlhkost. Ta se pak sráží na nejchladnějších místech. Kvalitní plastová okna s izolačním trojsklem a „teplým“ meziskelním rámečkem minimalizují riziko rosení.

Na co bychom si měli dát pozor při výběru plastových oken?

Důležité je znát skutečného výrobce oken. To vám může ušetřit hodně starostí v budoucnu, například při servisu. Na oknech se příliš šetřit nevyplatí. Doporučuji investovat do kvalitního profilu „třídy A“, který má silnější stěny, asi o 10 % více materiálu než běžné profily a ve spojení s kvalitní ocelovou výztuhou v rámu a křídlech poskytuje oknu větší pevnost, lépe drží tvar, nekroutí se, má lepší funkčnost, ovladatelnost, a tedy i výrazně delší životnost.

Jak výměna oken probíhá? Nemusíme se bát nepořádku v bytě a noci bez oken?

Tyto obavy jsou zbytečné. Profesionálové pracují rychle a efektivně. Staré okno se vybourá a nové se ihned namontuje. Nikdy se nevybourává více oken, než kolik se stihne v daný den namontovat, takže noc bez oken nehrozí.

S výrobou oken na Ústeckoorlicku se můžete pochlubit již dlouholetou tradicí.

Ano, společnost STAVONA je tradiční český výrobce oken a dveří, který působí na trhu již 33 let. Za dobu své existence obsloužila tisíce zákazníků, okna a dveře STAVONA spolehlivě slouží v řadě významných staveb v regionu jako např. Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí. Naše produkty slouží tisícům spokojených zákazníků nejen na Orlickoústecku, ale po celé České republice. Vyrábíme také zimní zahrady a velkoformátové prvky pro komerční prostory. Kvalitní výroba oken a dveří, odborná montáž a spolehlivý servis, to jsou pilíře, na kterých STAVONA dlouhodobě staví svůj úspěch.

Po více jak třech desítkách let v tvrdém konkurenčním prostředí víme, že poctivá práce se vyplácí. Pokud máte cestu do Českých Libchav, neváhejte navštívit vzorkovnu STAVONA, kde si můžete prohlédnout naši vzorkovnu oken, posuvných systému a vchodových dveří, a zároveň i projít moderní výrobní závod. Vědět, kdo a kde bude vyrábět vaše okna a dveře, se vyplatí.

Více informací najdete na www.stavona.cz.

