Pořízení nových oken je vždy významnou investicí, která může mít zásadní dopad na komfort bydlení. Nová okna zvyšují energetickou účinnost domu, zlepšují tepelnou pohodu a současně rovněž snižují náklady na vytápění. Také mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti a snížení hluku v interiéru.

Proč je výměna starých oken důležitá?

Stará okna jsou často zdrojem mnoha problémů. Mohou být netěsná, což vede k únikům tepla a zbytečnému prostupu chladu a zvýšeným výdajům za již tak drahé energie. Mohou být také špatně izolovaná, což může způsobovat vznik zdravotně závadných a těžko odstranitelných plísní. Další nevýhodou starých oken a dveří je i jejich nižší bezpečnost a rovněž nižší estetická hodnota.

Naopak nová plastová, dřevěná i dřevohliníková okna mají řadu výhod, které výrazně zlepšují kvalitu bydlení. Díky těsným a dobře izolovaným oknům se sníží úniky tepla, které vedou k značným úsporám na vytápění. Okna s trojitým těsněním a trojskly nejenom lépe izolují, ale také i lépe pohlcují hluk, a tím zlepšují klid a pohodu v interiéru. Jsou také vyrobena z pevnějších materiálů a mají lepší bezpečnostní prvky včetně celoobvodového kování.

Ideální čas na objednání oken za dobrou cenu

Ideálním obdobím pro objednání nových oken z pohledu kupní ceny je začátek roku, a to za předpokladu, že jejich montáž proběhne během jara nebo nejpozději začátkem léta, kdy je již stabilně dobré počasí, které usnadňuje práci montážníkům. Navazující zednické práce při začišťování oken mohou dokonale vyschnout.

Pořízení kvalitních oken do novostaveb i pro rekonstrukce sice patří mezi významné investice, avšak v dlouhodobém horizontu se opravdu vyplatí. Obzvlášť pokud je podpořeno prodejní akcí se zajímavou slevou anebo podpůrnou dotací. Nová okna a dveře mohou výrazně zlepšit komfort bydlení a snížit náklady na provoz domu. Pokud se tedy rozhodujete o výměně oken, popř. i vstupních dveří, neváhejte a obraťte se na odborníky.

Zimní akce na nová okna

Aktuálně nabízí většina firem na trhu nová okna za velmi výhodných podmínek. Jelikož prodeje v oblasti otvorových výplní jsou v zimě vždy nižší než v jiných částech roku, je téměř pravidlem, že jejich výrobci nabízejí z kraje roku velmi lákavé slevy. Výjimkou není ani společnost PKS okna a.s, tradiční český výrobce oken a dveří z Vysočiny. Pokud patříte do okruhu oprávněných žadatelů dotace z programu Nová zelená úsporám Light, můžete pořídit výměnu starých oken za nová ještě výhodněji. Protože v tomto stále běžícím dotačním programu lze čerpat dotaci na výměnu oken až do výše 150 000 Kč. Což je více než zajímavá částka, pokud plánujete nová okna například do rodinného domu.

