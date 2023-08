Zákazníci OBI Beroun určitě zaznamenali, že se kolem prodejny dějí změny. Na ploše pod širým nebem obehnané plotem, kde bývaly naskládány zahradní betony, vyrostly zastřešené regály, mezi něž se dá zajet s autem a rovnou vše do něj naložit. Nový prostor má 1.500 m2, celkem tedy můžete vybírat zboží na cca 6.500 m2 prodejní plochy.

Proč k této změně OBI Králův Dvůr, Plzeňská 475, přistoupilo, jsme se zeptali ředitelky tohoto oblíbeného místa stavebníků a kutilů, Ivy Saskové.

„Výhodou drive-inu je, že si zákazník může najet dovnitř osobním autem i s přívěsným vozíkem, event. dodávkou, a těžké, objemné materiály nemusí nakládat nejprve na nákupní vozík a pak z něj teprve do auta, ale může nakládat rovnou do auta. K dispozici máme i vysokzdvih s obsluhou, takže není problém naložit i celé palety se zbožím. Dříve, než jsme vybudovali drive-in, nebyl na prostoru přítomen pracovník, takže zákazník musel dovnitř k pokladně, a teprve pak mu zboží šel někdo vydat. Nynější změna tedy urychlí celý nákup. Samozřejmě dál je možné nakupovat i v drive-inu pouze do nákupního vozíku a projít celý obchod, do kterého se zákazníci dostanou vchodem do zahradního centra.“

Deník: Které zboží najdou zákazníci v tomto novém oddělení?

Iva Sasková: „Jedná se o zahradní betony, všechny stavební materiály, jako cihly, cement, pytlované betony, zdící malty, omítky atd., tedy pytle o váze 25 či 40 kg, ale také polystyren s příslušenstvím, minerální vaty, kompletní systém zastřešení, okapy, odpadní trubky. Do drive-inu jsme přesunuli zahradní dřevo, terasová prkna a kompletní systémy oplocení, pro které jsme v prodejně neměli vyhovující místo.“

Deník: Takže se vám v prodejně uvolnilo místo. Co je tam nyní?

„Volný prostor nám umožnil rozšíření nabídky, například o další druhy laminátových či vinylových podlah, a také jsme rozšířili nabídku interiérových dveří. V zahradním centru můžeme na daleko větší ploše nabídnout nejenom rostliny, ale také například sezónní zboží, jako jsou grily, bazény, příslušenství pro dětská hřiště.“

Deník: Zřejmě se nyní také zákazníka, když vjede do drive-inu, někdo ujme a poradí mu, kde co najde…

Iva Sasková: „Ano, i dříve jsme měli a pořád máme v prodejně prodavače, který zákazníkovi poradí, kde co najde a pomůže s výběrem zboží. Na drive-in je k dispozici neustále prodavač a samozřejmě také pokladní. Dále máme na prodejně trvale kontaktérku, která je v blízkosti vchodu do prodejny. Ta navede zákazníky, kteří k nám přijedou prvně, nebo nevědí, kde co najdou. Tedy nemusí hledat zboží, či někoho z personálu, kdo by jim poradil. Vlastně máme novou profesi – kontaktérku - na stálém stanovišti.“

Deník: Zřejmě se tedy bude platit až u výjezdu?

Iva Sasková: „U brány, která slouží jako výjezd, je také pokladna, takže to, co si naložíte, vám pak paní pokladní sečte. Odpadá tak dřívější praxe, kdy jste nejprve nahlásili, co chcete na ploše nakoupit, zaplatili jste a teprve pak vám prodavač zboží připravil k vyzvednutí. Řemeslníky bude zajímat možnost nakupovat i na fakturu.“

Deník: Všimla jsem si, že si OBI hledí svých zákazníků a nabízí různé bonusy.

Iva Sasková: „OBI si svých zákazníků hledí, a proto poskytuje různé slevy a bonusy zákazníkům, kteří u nás pravidelně nakupují. Dále máme různé slevové akce. Například začátkem srpna v OBI opět spustíme akci „Bobří bonusové týdny“. Při této akci si zákazníci mohou nasbírat slevu až 10%, kterou mohou využít na cokoliv z nabídky prodejny OBI.“

Deník: Pokud vím, tak také pořádáte sezónní výprodeje?

Iva Sasková: „Kdo chce ušetřit, může si pohlídat sezónní výprodeje. Aktuálně probíhá výprodej se slevami až 70% na zahradní nábytek, bazény, grily a květináče. Od září už budeme nabízet nové sezónní zboží, např. kamna a další zboží spojené s topnou sezónou.“

Na objížďce sledujte šipky navádějící k obchodní zóně

V závěru našeho rozhovoru nás paní ředitelka Iva Sasková upozornila na uzavírku a objížďku kvůli opravám silnice mezi Královým Dvorem a Berounem. Abyste si zbytečně při objíždění nezajeli, je důležité sledovat oranžové šipky, které vás nasměrují na OBCHODNÍ ZÓNU.

