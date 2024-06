Nová sportovní hala, tělocvična při ZŠ v Kobeřicích

Stávající tělocvična v Základní škole, která pochází z roku 1966 přestala již dávno kapacitně vyhovovat potřebám spolků, dětí i dalším uživatelům z řad občanů obce velikosti Kobeřic. Proto se vedení obce již více než 25 let zabývalo otázkou výstavby nové větší sportovní haly-tělocvičny, která by tyto požadavky uměla uspokojit a vyhovovala by novým moderním trendům a sportům.

Foto: David Bernard