Ostrava má díky své průmyslové minulosti na čem stavět. A to doslova. Dlouhé roky nevyužívané pozemky nabízí skvělý potenciál pro industriální development. V těsné blízkosti Dolních Vítkovic například vyrůstá moderní, obchodně-průmyslová čtvrť, která zaplní pomyslnou díru na mapě Ostravy.

Foto: P3 Logistic Parks s.r.o.

Zcela novou čtvrť se zázemím pro lehkou výrobu a městskou logistiku, ale také s obchody, výdejnami a kancelářemi, staví investičně-developerské společnosti P3.

„V první řadě chceme vrátit do nevyužívané průmyslové lokality život, jak z hlediska pracovního uplatnění, tak možností trávení volného času. P3 Ostrava Central bude byznysovým parkem v pravém smyslu slova, potkají se v něm výrobní firmy, distributoři i prodejci, otevřený bude i sektoru služeb,“ říká Tomáš Míček, ředitel české pobočky investičně-developerské společnosti P3, která za projektem stojí.

Ta pozemky pro výstavbu získala od společnosti Vítkovice z průmyslového portfolia Jana Světlíka. Na náročné sanaci místa, kde se dlouhá desetiletí ukládala železná ruda z okolních hutí, se významně podílel český stát. Charakter pozemku i jeho umístění prakticky vylučoval možnost využití pro rezidenční výstavbu. „Průmyslovému parku se dá věnovat stejná péče, jako rezidenčním projektům – spousta zeleně, udržitelné technologie i zachování některých původních prvků jako například prvorepubliková trafostanice,“ dodává Tomáš Míček.

Zdroj: P3 Logistic Parks s.r.o.

Respekt k okolí na prvním místě

Právě respekt a vztah ke svému okolí je pro projekt P3 Ostrava Central klíčový. Podobu celému areálu dal oceňovaný architekt David Kotek z PROJEKTSTUDIA, který stojí za modernizací vítkovického stadionu nebo návrhem druhé fáze Nové Karoliny.

V koncepci byznys parku respektuje a navazuje na ortogonální vazby, které v oblasti Dolních Vítkovic navrhl Josef Pleskot. Při projektování se ostravští architekti snažili zachovat co nejvíce industriálních stop, a zároveň pracovali se zelenými fasádami a udržitelnými materiály. Projekt má tedy ambice jak v urbanismu, tak v architektuře.

„Podařilo se nám získat velký pozemek v srdci Ostravy, kde bylo dlouhé roky jen zbořeniště. Chceme, aby se z něj stala součást města, byznysová čtvrť napojená na infrastrukturu Ostravy. Projekt pro mě má velmi osobní význam a chtěl bych, aby měl dlouhodobý význam i pro Ostravu,“ uzavírá Tomáš Míček, který se tímto projektem vrací ke svým kořenům.

Developer věří, že jeho projekt bude pro Vítkovice představovat nový impuls, který přinese nové možnosti také místním.

Průmyslové parky jsou klíčové pro úspěšný byznys

Aleš Zacha stojí v čele developmentu české pobočky investičně-developerské společnosti P3 a je důležitou součástí týmu, který stojí za projektem P3 Ostrava Central na vítkovickém brownfieldu v blízkosti DOV. Je spojkou mezi stavaři, techniky, úředníky, a hlavně budoucími nájemníky, ať už se zabývají logistikou, obchodem, e-commerce nebo výrobou a vývojem.

P3 Ostrava Central je první brownfieldový projekt P3 v Česku. Jak tuto premiéru hodnotíte z pohledu developmentu?

Je to skvělá lokalita uvnitř města, kde by se volná plocha jinak hledala jen stěží. My jsme se k pozemku dostali ve chvíli, když už byl sanovaný, což byla ohromná výhoda. Pro místní je to možná úplně neznámé místo, kde nikdy nebyli a ani nemohli být, protože bez povolení se tam vstoupit nedalo. Ale to se brzy změní. Vyroste tu moderní průmyslově-obchodní čtvrť, která bude přístupná úplně všem, třeba i těm, kteří si skrz nás jen budou chtít zkrátit cestu k řece.

Jak je na tom development v době, kdy zdražují všechny vstupy a řada firem má nejasné výhledy? Je vůbec zájem o podobné projekty?

Poptávka po průmyslových prostorách je rekordní už od začátku pandemie a relativně se daří i nové výstavbě. Samozřejmě jsme zaznamenali, že ceny některých materiálů skokově vzrostly a stavebnictví se potýká i s nedostatkem pracovníků, ale to je zkrátka realita, ve které musíme pracovat.

V P3 Ostrava Central je nejprve nutné vybudovat část páteřní infrastruktury, tedy příjezd od hlavních komunikací, hlavní třídu, na kterou budou jednotlivé haly navazovat – aktuálně již tři haly stavíme. Jedna má téměř 30 000 m2, další dvě jsou řádově menší. Počítáme s mixem budov různých velikostí a celkem nabídneme téměř 160 000 m2.

Co dnes potenciální nájemci u podobných projektů očekávají? Co je pro ně rozhodující?

Specifických požadavků může být celá řada, a proto je pro nás nejvíce klíčové to, abychom byli dostatečně flexibilní a nabídli řešení pro kterýkoliv typ nájemce – ať už se jedná o lehkou výrobu, logistiku, e-commerce hráče, jako jsou různé rozvozy potravin a dalšího zboží, sklady e-shopů spojené s výdejnou anebo showroomem – to vše a mnoho dalšího bude u nás možné.

Zdroj: P3 Logistic Parks s.r.o.

Z hlediska konstrukce hal proto preferujeme tzv. cross docky, jelikož jsou přístupné z obou stran a klientům, kteří si chtějí pronajmout třeba jen část haly, můžeme nabídnout více variant prostorového řešení. Musíme myslet také na odstavné plochy a parkovací místa. Nebo možnosti nabíjení elektroaut, a to jak pro osobní, tak zásobovací automobily. P3 Ostrava Central má právě v možnostech elektromobility výhodu, protože park má díky svému průmyslovému „dědictví“ elektrickou přípojku s nadstandardním, 30MW příkonem, která nabízí zajímavé možnosti zázemí pro plně elektrické flotily osobních i nákladních vozů.

Jsou podobná udržitelná řešení považována za konkurenční výhodu, nebo jsou na trhu samozřejmostí?

České prostředí je v tomto ohledu dál, než je tomu například v Polsku či jiných zemích. Obecně je ale jistá míra udržitelnosti průmyslových budov standard. My v P3 již ve standardu cílíme na úroveň mezinárodně uznávané certifikace BREEAM Excellent, která nás zavazuje k dodržování náročných ekologických požadavků a díky nim mají nájemci jistotu, že nové prostory jsou postaveny nejenom s ohledem na životní, ale i pracovní prostředí.

Životní prostředí a péče o zaměstnance se, především v korporacích, skloňuje často, jak se to ale projevuje v reálném byznysu?

I s postupující automatizací v halách stále pracují lidé, což je velmi zásadní faktor, který ovlivňuje to, jak to uvnitř vypadá a zohledňuje se to už při návrhu budovy pro umístění oken a světlíků nebo stanovení úrovně zateplení. Ruku v ruce s tím musíme myslet na co možná nejlepší dopravní dostupnost. Do většiny našich parků se zaměstnanci mohou pohodlně dostat hromadnou autobusovou dopravou. V Ostravě k nám budou moci přijet i tramvají!

Architekt Kotek o P3 Ostrava Central: „Naší ambicí je dotvořit město.“

Zajímavým mottem architekta Davida Kotka je „Od botníku po letiště!“. Při své práci se sice zaměřuje primárně na „městské“ projekty, ale projekt průmyslové čtvrti P3 Ostrava Central pro něj byla v první řadě výzva, jak z architektonického hlediska uchopit průmyslové haly. „Díky tomu, že se projekt chystá v těsné blízkosti Aglomerace, bylo naší ambicí svým způsobem dotvořit město. Chtěli jsme navrhnout areál, který bude příjemný pro život,“ říká David Kotek z PROJEKTSTUDIA.

Projekt vzniká na místě, které je ohraničeno řekou, Místeckou ulicí a Rudnou ulicí, takže prvním krokem bylo pozemek vhodně napojit na stávající infrastrukturu. „V projektu jsme udělali dopravní napojení s takovou hlavní „štráse“ a dodali jsme tam dvě osy, které se natáčejí vůči sobě a tím pádem jsou fasády budov fragmentované. Zásobovací dvory jsme otočili směrem od hlavní cesty a ve směru od ní naopak umístili dostatek stromů.Snažili jsme se zachovat veřejný prostor, kde chceme pokračovat v tradici výsadby platanů,“ říká David Kotek.

Svou vizi o využití veřejného prostoru promítl architekt i do tohoto projektu. Růst měst je podle něj nevyhnutelný, ale musí být rozumně udržitelný. „Pokud lze smysluplně zastavět dlouhodobě nevyužívaná a zanedbaná místa, tak to udělejme. A v Ostravě to platí dvakrát tolik,“ dodává David Kotek.

První nájemce i první ocenění

Odborná veřejnost hodnotí ostravský projekt P3 pozitivně, a ještě než byl na stavbě vztyčen první sloup, už se mu dostalo významného ocenění.

Porotci CIJ Awards vyhodnotili P3 Ostrava Central jako nejlepší počin v kategorii Best Upcoming Development, kam se řadí plánované, dosud nerealizované stavby. Park zabodoval zejména díky využití brownfieldu.

Dalším argumentem byl novátorský přístup, který v jednom místě kombinuje výrobu, logistiku i služby. Do třetice porota ocenila citlivý přístup při začlenění stavby do okolí.

Pozornost si P3 Ostrava Central již získává i mezi nájemci. Tím historicky prvním bude společnost Linde Material Handling Česká republika, která sem umístí svou novou pobočku pro severní Moravu. Poskytne pestrou škálu služeb, kromě prodeje nových vozíků, intralogistických řešení, robotických vozíků a automatizace, zde bude k dispozici široké portfolio manipulační techniky ke krátkodobému pronájmu.

Součástí vnitřních prostor pobočky na 2 400 m2 bude moderně vybavené servisní centrum. Nebude zde chybět ani nabíjecí stanice pro elektromobily. Nastěhování společnosti Linde Material Handling Česká republika je plánováno na začátek srpna letošního roku.

Zdroj: P3 Logistic Parks s.r.o.