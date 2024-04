Výstava vznikla ku příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Foto: OC Central Most

Od 1. dubna si můžete v obchodním centru Cental Most prohlédnout putovní výstavu o českém vstupu do NATO. Výstava bude k vidění do konce měsíce a vznikla k příležitosti 25. výročí vstupu ČR do Aliance, které jsme si připomněli 12. března.

Panelová expozice vás provede historickými milníky Severoatlantické aliance, globálního uskupení, které již od svého vzniku hraje klíčovou roli v rámci bezpečnostního uspořádání světa. V obchodním centru na vás čekají i informace o významu NATO, o radikální proměně české armády, a také o významných osobnostech spojených s českým členstvím v Alianci, v čele s prezidenty Havlem a Clintonem, ale třeba i Madeleine Albrightovou. Expozice neopomíjí ani naši současnou hlavu státu a jeho předchozí působení v NATO.

Jednotlivé panely se věnují i současným nástrahám, kterým Aliance aktuálně čelí a výzvám, které ji čekají v blízké budoucnosti. Přečíst si můžete o postoji NATO ke konfliktu na Ukrajině, ale i o rostoucích kybernetických hrozbách nebo o potenciálních komplikacích, které s sebou přináší extrémně rychlý vývoji umělé inteligence.

Výstava je pořádána pod patronátem Velvyslanectví USA. „Jménem prezidenta Bidena a amerického lidu blahopřeji České republice k 25 letům členství v NATO. Tento milník zdůrazňuje náš společný závazek k bezpečnosti a znovu potvrzuje naše odhodlání čelit jako neochvějní spojenci globálním hrozbám. Americko-české vztahy jsou silnější než kdy předtím. Jsme hrdí na to, že jako partneři v Severoatlantické alianci můžeme společně střežit její východní křídlo a posilovat tak vazby, které zajistí naši sdílenou prosperitu pro další generace,“ komentoval výročí Bijan Sabet, velvyslanec USA v ČR.

Více informací o Severoatlantické alianci nebo o roli ČR v NATO naleznete na sociálních sítí Facebook a Instagram.

