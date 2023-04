V Sukoradech nedaleko Mladé Boleslavi se nově otevírá Acond Centrum.

Foto: MISTR TOPIČ s.r.o.

Jedná se o projekt, na němž spolupracují dvě firmy, a to jihočeský výrobce tepelných čerpadel firma Acond (z Milevska) a místní společnost Mistr TOPIČ, která je právě tohoto Acond Centra provozovatelem. Zákazníkům společně nabízejí perfektní česká tepelná čerpadla s celkovým servisem místního Mistra TOPIČe, který má nejen na Mladoboleslavsku silnou tradici, s kořeny sahajícími až do doby před téměř třiceti lety.

Acond již několik let prodává svá tepelná čerpadla právě prostřednictvím Mistra TOPIČe. Do té doby si Acond z důvodu udržení kvality instalací montoval všechna tepelná čerpadla po celé ČR sám. Neustále rostoucí zájem o jeho výrobky, ale Acond donutil přehodnotit obchodní politiku, takže ve vzdálenějších regionech začal hledat spolehlivé a prověřené firmy, se kterými zakládá své pobočky - Acond Centra. Těm pak přidělí určitý region, ve kterém budou příslušná Acond Centra podle jasně nastavených pravidel operovat. „Pozorujeme rostoucí zájem českých zákazníků o české výrobky, ten je nejsilnější samozřejmě v regionech kolem naší továrny. Profesionální spolupráce s místními firmami nám dovoluje rozšiřovat působnost v rámci celé České republiky,“ komentuje to, proč k partnerství dochází, majitel Acondu Jiří Hanus.

V případě, že zákazník navštíví Acond Centrum, bude se se cítit, jako by byl přímo u výrobce a nabude jistoty, že se může kdykoli na zaměstnance Acond Centra znovu obrátit a společnost jej nenechá na holičkách. „Nejsme marketingová firma, která vznikla a pouze se svezla na vlně boomu tepelných čerpadel. Jsme tu již dlouho a chceme se o své zákazníky starat tak, aby byli dlouhodobě spokojení,“ říká spolumajitel firmy Mistr TOPIČ Vít Brodský.

Acond tvoří prodejní síť tak, aby se přiblížil klientům a regionální partneři mají za úkol poskytovat prodejní, instalační a následný servis stejný jako poskytuje přímo Acond u sebe v regionu a to včetně stejných záručních podmínek. Toto si výrobce velmi hlídá. „Acond Center již v České republice několik existuje, ale v našem případě se jedná o pilotní projekt, kdy se otevřela zcela nová prodejna, ve zcela novém pojetí a kde se i začala nastavovat jasná pravidla, podle kterých budou Acond Centra provozována. Ta ostatní na svoji proměnu teprve čekají. „Podobných center po celé České republice vznikne asi 40,“ popisuje spolumajitel firmy Mistr TOPIČ Vít Brodský. Pod jeho pobočku spadají klienti z okresů Mladá Boleslav, Mělník, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jičín, Semily a Nymburk, které exkluzivně spravuje. Pro každý z okresů má firma svého regionálního zástupce, který klientům poskytne veškerý potřebný servis. Kdo by chtěl navštívit kamennou prodejnu, ten bude mít možnost právě v Sukoradech u Mladé Boleslavi.

„Všichni z daných okresů to sem k nám budou mít přibližně do 80 kilometrů, což považujeme za zdravou dojezdovou vzdálenost,“ říká Vít Brodský. Doposavad do regionů vyjížděli technici Acondu z domovského Milevska. Vzdálenost, kterou zákazník musel v případě zájmu ujet až do prodejny, nebo technik Acondu na místo instalace, byla tedy celkově o mnoho delší.

Mistr TOPIČ na Mladoboleslavsku funguje desetiletí a jedná se o rodinnou firmu dvou bratrů s dlouhou tradicí. Celá koupě a instalace tepelného čerpadla není extrémně zdlouhavá a firma se postará úplně o vše.

„Pokud klient vznese poptávku, tak mu do dvou tří dnů zavolá náš technik a domlouvá s ním osobní schůzku. U některých značek lidé na realizaci čekají klidně rok nebo více. U nás to jsou zhruba tři měsíce, což u kvalitního výrobku a v současné situaci považujeme za velmi slušné. Klíčovou roli v tom samozřejmě hrají i dodávky výrobce, kde je spolehlivost takřka stoprocentní.“ zmiňuje Vít Brodský.

Tepelná čerpadla Acond mají energetickou třídu A + + + což značí, že jsou vysoce úsporná. Navíc jsou neskutečně tichá a také díky novému, ekologickému chladivu R 290 dosahují famózních hodnot, se kterými jsou schopny vytopit i starší, neizolované domy s radiátorovým systémem. Navíc jsou tepelná čerpadla Acond konstruována tak, aby dosahovala životnosti i více než dvacet let.

Podobně jako u Mistra TOPIČe jde u Acondu o rodinnou firmu s dlouholetou tradicí. Zrod prvního čerpadla byl přitom celkem netradiční. „První tepelné čerpadlo jsme si vyrobili pro sebe. Poté začali mít zájem známí, či sousedé, kteří se o tom dozvěděli. Později jsme začali dovážet ze zahraničí, ale zjistili jsme, že to umíme lépe,“ komentuje své začátky Jiří Hanus, který za nedlouho otevře na jihu Čech úplně novou továrnu. Po dostavbě nového areálu budeme schopni v nové plus stávající fabrice vyrobit až 50 tisíc tepelných čerpadel ročně. Takové číslo nedokážeme umístit pouze na český trh, většina půjde na export.