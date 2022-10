ALCAR si pro letošní zimu přichystal bohatou nabídku 11 nových designů litých kol a připravil tak motoristům spoustu příjemných chvilek strávených nad výběrem nových kol v ALCAR 3D konfigurátoru.

Foto: ALCAR

Prémiová značka AEZ představila vícepaprskový design AEZ Berlin, který je na míru vytvořen pro modely značky Mercedes. Lesklá černá povrchová úprava s leštěným lemem ráfku nabízí pod názvem AEZ Berlin black sportovního ducha, zatímco AEZ Berlin dark s leštěnou čelní povrchovou úpravou umocní elegantní design vozů s hvězdou na kapotě. AEZ Berlin nabízí aplikace v originálních rozměrech od 18 do 19 palců, například pro Mercedes A-třídy, B-třídy, C-třídy a E-třídy včetně několika variant AMG.

Značka DEZENT na podzim potěší oči motoristů hned několika novými designy litých kol, které vozům umí dodat eleganci nejen v zimě. DEZENT AO je robustní kolo s pětiděrovým uchycením. Díky vysoké nosnosti až 810 kg a schválením ECE umožňuje montáž na širokou škálu modelů v originálním rozměru bez nutnosti zápisu do Technického průkazu vozidla. Výrazný aero design s detailním zpracováním paprsků vynikne v dostupných rozměrech 19 a 20 palců na každém elektromobilu či hybridu. DEZENT AO je k dispozici ve variantě s černým lakem a leštěnou čelní plochou nebo s celočerným lesklým lakem a je vybaveno odolnou třívrstvou ochranou (SRC), která ho optimálně chrání i v zimě, a která odolá i štěrku a posypové soli. Novinka je k dispozici například pro modely Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC a EQA, Škoda ENYAQ, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, VW ID.3 a ID.4, Polestar 2, Volvo XC40 nebo Tesla Model 3.

Zdroj: ALCAR

Druhá novinka s názvem DEZENT KT nabízí design se 4děrovým uchycením, který je vytvořen na míru pro městské automobily značek Hyundai a Kia. Design s dynamicky tvarovanými dvojitými paprsky je k dispozici v originálních rozměrech v 15 a 16 palcích například pro modely Kia Stonic a Rio nebo Hyundai i10 a i20. DEZENT KT je k dispozici v kombinaci šedého metalického laku a leštěné čelní plochy nebo

s celoplošným grafitovým lakem.

Další novinkou značky DEZENT je výrazný sportovně laděný design DEZENT TO. Otevřený design se stylovými V-paprsky upoutá pozornost a dodá vozu sportovního ducha. Motoristé mohou vybírat mezi variantou s leštěnou čelní plochou a verzí s celočerným lakováním. DEZENT TO je k dispozici v originálních rozměrech od 17 do 19 palců například na modely Audi A3, A4, A5, VW Arteon, Ford Puma, Škoda Octavia a Superb, VW Golf 8, VW ID.3, Cupra Formentor, Volvo XC 40, V90 a mnoho dalších.

Zdroj: ALCAR

Poslední podzimní novinkou je design DEZENT TV, který je určený pro SUV, dodávky nebo rodinu vozů VW Transporter. S nosností až 1050 kg se nový DEZENT TV dokonale hodí pro těžší vozy, jakými jsou VW T5/T6 a T7 Multivan, Mercedes třídy V, Citroen Traveller, Opel Zafira, Toyota Proace a mnoho dalších. Kolo si však mohou pořídit i majitelé SUV, například VW Tiguan, Škoda ENYAQ, Škoda KAROQ, Land Rover Velar, BMW X4 a X5, Mercedes EQS, GLC a dalších.

Zdroj: ALCAR

DEZENT TV je k dispozici hned ve 3 barevných provedeních, od 16 do 20 palců v celočerném lakování a v kombinaci černého laku s leštěnou čelní plochou a v 16 a 17 palcích potom i ve stříbrném lakování.

ALCAR svým zákazníkům opět zvýhodňuje nákup prémiových značek litých kol AEZ a DOTZ, a to nejen atraktivních novinek. V případě, že si motoristé k jakémukoliv designu od značky AEZ nebo DOTZ objednají ke kolům bezpečnostní šrouby

či matice Sicuplus, dostanou je od ALCARu zdarma. Kompletní nabídku více než 80 designů litých kol včetně novinek si mohou motoristé opět prohlédnout online v ALCAR 3D konfigurátoru kol na stránkách www.alcar.cz.