Díky komplikované situaci na stavebním a realitním trhu se zájemci o bydlení dívají za hranice hlavního města.

Foto: V Invest Development s.r.o.

Lidé si od stěhování do regionů slibují dostupnější byty a klidnější život, okresy naopak získají více peněz z daní. Soužití obou stran ovšem brzdí nedostatek bytů. Například jen v Kladně jich chybí téměř 7 000. K řešení situace přispívá několik developerských projektů, ve výstavbě je 1 200 bytů. Část z nich vzniká pod názvem Nové Boroviny na západním okraji Kladna v Kročehlavech.

Obytný komplex se 161 byty od 1kk 28 m2 do 4kk se 106 m2 nabídne vedle skvělé dostupnosti do Prahy také klid okraje města. Obytný komplex Nové Boroviny vlastní společnost V Invest patřící do skupiny CREDITAS a projekt vyniká kvalitou architektonického návrhu i celkového provedení. Že tento názor sdílí i odborná veřejnost dokazuje nominace Borovin do soutěže Realitní projekt roku 2022.

V Invest má za sebou řadu staveb po celé republice. Proč ale po Praze, Plzni, Krkonoších nebo Šumavě zamířil právě do Kladna? „Kladno má v sobě jiskru a jistou upřímnost. Na nic si nehraje,“ vysvětluje Jaroslav Šmejkal, projektový manažer V Investu zodpovědný za projekt Nové Boroviny. Podle něj je na Kladně skvělé, jak je všechno důležité při ruce. Ideální místo pro lidi, kteří chtějí mít v dosahu Prahu, ale nevyhovuje jim její hektické tempo. Lokalita developera oslovila také skvělým přístupem nejen k silničnímu a železničnímu napojení na Prahu, ale i do přírody.

Středobodem obytného komplexu je zelený vnitroblok, navržený jako klidový prostor pro odpočinek i sousedské družení. Ještě více klidu najdou obyvatelé uvnitř svých bytů. Vstupní dveře jsou bezpečnostní, s certifikací třetí třídy. Členění interiérů odpovídá požadavkům na moderní bydlení, kdy prim hraje velký centrální prostor pro společné trávení dne. Ke každému bytu patří balkon, terasa nebo předzahrádka. Vybrané jednotky disponují jejich kombinacemi.

Při výběru materiálů a vybavení pro interiéry developer nešel cestou nejnižší ceny. „Raději jsme sáhli po ověřených značkách, kde máme z vlastní zkušenosti ověřenou kvalitu,“ odkrývá kritéria výběru Jaroslav Šmejkal. Zařízení sází na nadčasový design. V koupelnách jsou vaničky z litého mramoru a velkoformátové obklady. Dveře a podlahy si budoucí majitelé mohou vybrat v několika barevných provedeních. Komplex nabízí parkovací místa pro drtivou většinu bytů, další parkovací stání vzniknou okolo. V Invest je po dokončení převede do vlastnictví města Kladna a budou sloužit návštěvníkům Nových Borovin, což jistě ocení i obyvatelé okolních domů.

