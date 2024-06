Ve wellness hotelu Harvey Spa, který disponuje 108 pokoji, se nachází prostorná restaurace William´s. S kapacitou 118 míst tak vítá nejen individuální návštěvníky, ale je také vhodná pro nejrůznější obchodní setkání, rodinné oslavy, konference či svatby.

Restaurace William´s ve wellness hotelu Harvey Spa ve Františkových Lázních | Foto: Harvey Spa Hotel

V restauraci William’s pro Vás připravují pokrmy z čerstvých a poctivě zpracovaných surovin. Tým zkušených kuchařů Vám nabídne nezapomenutelné gastronomické zážitky a speciální akce během celého roku. Restaurace je otevřena denně od 7 hod ráno do 22 hod večer. Po celý den tak mohou hosté zavítat do restaurace, ochutnat místní speciality a posedět v příjemném prostředí s výhledem do parku. V letním období je otevřena přilehlá letní terasa, s nabídkou kopečkové zmrzliny.

V těchto dnech přichází tým restaurace se zbrusu novým a la carte menu, které jistě potěší všechny návštěvníky. Hosté mohou vybírat z několika předkrmů, hlavních chodů či dezertů, ale také z grilovaných specialit. V nabídce jsou také pokrmy vhodné pro vegetariány či hosty s intolerancí na lepek či laktózu.

Velký michaný salát se sýrem fetaZdroj: Harvey Spa Hotel Zapečeny kozí sýrZdroj: Harvey Spa Hotel

Máte-li cestu do západních Čech a plánujete navštívit Františkovy Lázně, neváhejte a přijďte ochutnat naše menu. Pro rezervace kontaktujte prosím recepci hotelu na tel. čísle +420 601 216 726.

Parkování je možné ve dvoře hotelu za poplatek, nebo v okolí.