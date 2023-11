Ve městě Odry právě vzniká nová čtvrť s názvem Oderská Stráň. Stavební pozemky v této lokalitě představují ideální místo pro ty, kteří touží po klidném a pohodlném bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň v dojezdové vzdálenosti do Ostravy, Olomouce, Hranic nebo Nového Jičína.

Foto: Oderská Stráň s.r.o.

Rezervace stavebních pozemků pro rodinné domy byly nedávno spuštěny a to na parcely o velikosti od 489 m2 do 2258 m2. Nová čtvrť je budována v souladu s urbanistickou studií Ing. architekta Pavla Kleina, který celému území vtiskl zapamatovatelný organický krajinný charakter.

Projekt je rozdělen do dvou etap a citlivě navazuje na stávající zástavbu. První etapa zahrnuje nabídku 48 stavebních parcel určených pro samostatně stojící rodinné domy a pro domy bytové či řadové. Vybudování komunikací a sítí pro tuto etapu by mělo být dokončeno na podzim 2024. Druhá etapa obsahuje 40 stavebních pozemků a její dokončení je plánováno na jaro 2026.

Zdroj: Oderská Stráň s.r.o.

Investor v této lokalitě během výstavby vybuduje pozemní komunikaci, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, přípojky optického kabelu pro internet a televizi, veřejné osvětlení a elektrorozvody. V lokalitě je také pamatováno na zeleň, která zde bude zastoupena parkem s retencemi dešťových vod.

V sousedství nové městské části se nachází louky a lesy vhodné k procházkám. Na dohled jsou rybníky, přes které vede naučná stezka. V těsné blízkosti města se nachází Region Poodří, který umožňuje turistické vycházky pro milovníky flory a fauny, na které je okolí řeky Odry velmi bohaté.

Nad městem se také nachází dvě rozhledny - jedna na Veselském a druhá na Pohořském kopci. Přes město Odry vede cyklotrasa, která umožňuje věnovat se cykloturistice. Zalesněné kopce tvořící oderské údolí protkané stezkami přímo vyzývají k procházkám spojených v létě se sběrem hub a lesních plodů, v zimě k sáňkování nebo výletům na běžkách. U kruhového objezdu, který je hlavní přístupovou trasou do nové městské čtvrti, brzo vyroste prodejna Lidl. Investor již má na tuto stavbu vydané stavební povolení. Pro obyvatele této čtvrti tak bude obchod téměř na dosah ruky.

Zdroj: Oderská Stráň s.r.o.

Město Odry nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Naleznete zde koupaliště, fotbalový stadion, volejbalové a tenisové kurty nebo třeba nově zrekonstruovanou hernu kuželek a stolního tenisu. Městem prochází cyklostezka vhodná i pro in-line bruslaře, je zde mnoho dostupných sportovních ploch a krytých tělocvičen pro basketbal nebo malou kopanou. Najdete zde také fitcentrum. V těsném sousedství Oder se pak nachází také sportovně rekreační areál HEI PARK s bobovou drahou, golfovými odpališti, koupalištěm, uměle zasněžovanými sjezdovkami a cyklotraily či pumptrack. Město Odry i nadále do sportu investuje a plánuje vybudování nového dětského hřiště u koupaliště vzdáleného od nové čtvrti asi 400 metrů. V plánu investic je také nové sportoviště s umělými lezeckými stěnami a tréninkovými plochami pro parkour.

Město Odry nabízí také bohatý kulturní a společenský život. Historické památky, jako Katovna a místní muzeum, jsou pravidelným místem konání přednášek, promítání dokumentárních filmů a setkávání místních zájmových spolků.

Pomyslným centrem kulturního dění je pak Dělnický dům. Poskytuje prostory pro společenské akce, plesy, divadelní představení, loutkové divadlo pro nejmenší, hudební koncerty všech žánrů, restauraci a hotel.

Město Odry poskytuje svým obyvatelům širokou nabídku služeb – nachází se zde pošta, prodejny potravin, nemocnice a veterinární ambulance, vzdělávací instituce (mateřské, základní, umělecké a střední školy). Lze navštívit místní knihovnu, zajít si do sauny, ke kadeřnici nebo na masáž.

Pro více informací o možnosti rezervace stavebního pozemku navštivte stránky www.oderskastran.cz

Zdroj: Oderská Stráň s.r.o.