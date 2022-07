Dnes vám přináším rozhovor s mladou rodinou ze Slovenska o jejich projektu Zdravi3v1.cz, který si našel svoje místo v Hodoníně.

Produkty ze světa farmacie, ale i zdravé výživy. Nově otevřeno v Hodoníně. | Foto: ŠEB s.r.o.

V pasáži Obchodního domu iRO se téměř před půl rokem objevil na jednom z obchodů nápis Zdravi3v1.cz – lékárna, zdravá výživa, alternativní směry a že je to rodinný projekt. Říkala jsem si, co to asi může být? Jak to vlastně myslí? Když jsem tam během jara občas nahlédla, všimla jsem si, že celý prostor se úplně proměnil. Prvního června otevřelo Zdravi3v1.cz své dveře pro širokou veřejnost a mně se otevřel krásný pohled do nově otevřené lékárny. Konečně jsem mohla vidět to, na co jsem byla tak zvědavá. Nedalo mi to a šla jsem prozkoumat, co se za tím pro lékárnu netradičním názvem skrývá.

Na první pohled mě zaujalo, že kromě léků jsou v lékárně vyskládané i různé potraviny, pohodlné boty nebo ekologická drogerie. Všechno na jednom místě. Ještě nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala. Opravdu mě překvapilo, jak příjemně to na mě působí. Ve světlém prostoru vyladěném do bílé a zelené se mě hned ujala usměvavá farmaceutka, aby mi poradila. Když zjistila, že hledám někoho, koho bych se zeptala na příběh tohoto místa, představila mi manžele Elišku a Šimona Beňovy, kteří za lékárnou Zdravi3v1.cz stojí. Hned jsem jim položila několik otázek.

Co je vlastně Zdravi3v1.cz za projekt? Je to více lékárna, nebo spíše obchod se zdravou výživou?

Eliška Beňová: Zdravi3v1.cz je takové naše podnikatelské dítě, protože jeho vznik a vývoj trval téměř devět měsíců. Chceme lidem v Hodoníně přinášet ucelené informace a produkty ze světa farmacie, ale i zdravé výživy. A hlavně jim chceme nabídnout možnost volby. Někdo chce klasické léky, někdo dá přednost bylinkám, někdo chce svoje zdraví podpořit i kvalitními potravinami. U nás najdou pomoc všichni. Takže základem je klasická lékárna, kde funguje výdej léků na recept, ale zároveň jsme sem přinesli produkty, které by běžně člověk hledal v dalších obchodech či lékárnách.

Co vás vedlo k vytvoření takového projektu?

Šimon Beňo: Myslím, že na začátku to byla určitě touha vybudovat pro lidi v tomto krásném městě něco svěžího a nového. Ze začátku jsme úplně nevěděli, co to bude, ale postupně k nám přišla vize, která nás nadchla. Uvědomili jsme si, že bychom rádi pomohli lidem opravdu naplnit potřebu, se kterou všichni přichází do lékárny. A to je potřeba být zdraví.

To je docela velký oříšek. Jaké s touto oblastí máte zkušenosti?

Eliška Beňová: Nezačínali jsme úplně z ničeho. Oba máme docela bohaté zkušenosti. Manžel pochází z rodiny, která má dlouholetou tradici v rodinných lékárnách na Slovensku, a já miluju zdravý životní styl a různé alternativní směry.

Šimon Beňo: Oba jsme přesvědčení, že zdraví a životní styl se v sobě odráží navzájem, jedno ovlivňuje druhé a naopak. V klasické lékárně nám vždy chyběly ucelené informace o zdravé výživě a nějaký komplexnější pohled na lidské zdraví. Vnímali jsme, že jsou lidé z toho pak často zmatení. V horším případě si špatnou volbou ještě uškodí.

Eliška Beňová: No a nápad byl na světě. Rozhodli jsme se, že propojíme svět lékáren, zdravé výživy a alternativních směrů společně s odborným poradenstvím. Lidé na všech těchto místech hledají to stejné, a to zdraví. Myslíme si, že v poslední době začali lidé mnohem víc chápat, že kvalitní život je spojený i s kvalitní stravou, která může působit jako prevence před různými onemocněními, ale zároveň si uvědomují také význam lékárny[a1] . Přesvědčili jsme se o tom v posledních letech během pandemie Covid 19. A není nic horšího, než dostávat protichůdné informace nebo se rozhodovat podle toho, co si někdo napíše na internetu[a2]

Kdo vašim zákazníkům s výběrem produktů pomůže?

Šimon Beňo: Zdravi3v1.cz je v prvé řadě lékárna, a proto u nás pracuje personál jen s odborným vysokoškolským vzděláním pro tuto oblast. Máme tu úžasný tým farmaceutek a farmaceutických asistentek, které svou práci milují a mají dlouholetou praxi v lékárnách. Stejně jako my, cítí, že kromě klasické farmacie chtějí nabízet něco víc, a to podpořit zdraví našich zákazníků i jinak než jen léky.

S výběrem potravin a tvorbou infografik nám taky pomáhala certifikovaná výživová poradkyně Alena Augustová z projektu Výživa vcelku.

Co u vás zákazníci najdou?

Eliška Beňová: Jsme tu pro lidi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu musí brát léky. Naše magistry jim díky přehledu o lécích, které užívají, můžou lépe poradit s výběrem vhodných potravin, aby si třeba neublížili. Proto máme výběr produktů i pro ty, kteří dodržují bezlepkovou dietu, žijí s Crohnovou chorobou nebo cukrovkou. Jsme tu ale i pro vegany a všechny, kteří chtějí žít zdravým životním stylem, a hledají kvalitní, lokální a bio potraviny. Opravdu chceme poskytovat komplexní službu a celostně pomáhat lidem s jejich akutními i chronickými zdravotními problémy. Samozřejmě je lékárna určená i pro zákazníky, kteří víc tíhnou ke zdravému životnímu stylu a chtějí si vybrat ze zdravé výživy nebo bio produktů.

Šimon Beňo: Snažíme se odebírat také od místních dodavatelů. Bio čaje máme od Sonnentoru z nedalekých Čejkovic, spolupracujeme i s firmou Bujonka z Kyjova a nabízíme kosmetiku od značky Aromatica ze Šlapanic.

Všimla jsem si, že tu máte i nějaké olejíčky.

Eliška Beňová: Ano, jedna z našich šikovných farmaceutických asistentek se zabývá aromaterapií. Nabízíme silice, jež jsou bezpečné i ke konzumaci, o to silnější tak mají účinek. Většina aromaterapeutických olejů na trhu ale není k přímé konzumaci vhodná. Pro zákazníky máme připravená i homeopatika, kterým se odborně věnuje jedna z našich paní farmaceutek. Další naše paní magistra se zase specializuje na zdravotnickou obuv pro děti i dospělé.

Šimon Beňo: Opravdu se těším na to, že zákazníkům budeme moci pomáhat s hledáním řešení, jak zlepšit jejich zdraví a žít kvalitnější život. Pokud u nás někdo nenajde produkt, který by potřeboval, budeme moc rádi, když se na nás obrátí, abychom ho mohli co nejdřív pořídit.

Proč vás mají zákazníci navštívit?

Eliška Beňová: Na toto odpovím velmi jednoduše. Jako už nám to naposledy řekla jedna paní: „U vás je radost nakupovat.“ Chceme, aby se zákazník u nás cítil příjemně, aby si mohl vybrat svůj lék a zároveň měl možnost volby. Aby si také mohl nakoupit zdravé produkty a nemusel je hledat po různých obchodech. Může si u nás také oddechnout, dostat vodu nebo bio čaj. Vedle posezení máme i malý dětský koutek, kde si můžou ratolesti našich zákazníků hrát, zatímco oni se poradí s naším personálem.

Kdy vás můžou zákazníci navštívit?

Eliška Beňová: Máme otevřeno od pondělí do pátku od sedmi ráno do sedmi večer. V sobotu a v neděli rádi přivítáme zákazníky od osmi ráno do jedné odpoledne. Rozhodli jsme se mít otevírací dobu vstřícnou i pro lidi, kteří třeba dojíždí do práce.

Představila jsem vám manžele Beňovi, kteří v Hodoníně otevřeli svou novou lékárnu spojenou se zdravou výživou a alternativními směry. Funguje tam klasický výdej léků na recept i volný prodej. Mají to tu opravdu krásné, nabité energií. Zákazníkům se navíc věnuje odborný, ochotný a vstřícný personál. Návštěvu v této lékárně můžu jen doporučit.

Moc děkuji za rozhovor a přeji vám i celé lékárně Zdravi3v1.cz co nejvíc spokojených zákazníků, kteří se k vám budou vracet.