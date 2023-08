Hledáte příjemné prostředí k bydlení pro seniory a osoby s tělesným postižením? Nabízíme Vám všechny služby pod jednou střechou! K Nastěhování IHNED!

DPS se nachází v prostorách nově zrekonstruovaného zámku Nová Včelnice. Zámek, který hyzdil město Nová Včelnice, je nyní jeho okrasou. Poskytuje bezbariérové bydlení v bytech 1kk se samostatnou koupelnou, které jsou vybavené kuchyňskou linkou s vestavěnou lednicí a varnou deskou, polohovací postelí, nábytkem a telefonem s voláním na recepci.

Jeho vizí je poskytnout seniorům a lidem s tělesným postižením, kteří již nemohou žít sami, bezpečný, důstojný a aktivní život. Hlavním cílem je individuální přístup s nastavením služeb přímo na individuální potřeby každého člověka.

Člověk, který už není díky věku či zdravotnímu stavu zcela samostatný, dopředu nikdy neví, kdy bude pomoc potřebovat. A právě proto je model domu s pečovatelskou službou komunitního typu tou správnou pomocí. Poskytuje lidem soukromí v jednopokojových bytech, poskytuje potřebné úkony péče a zároveň zajišťuje tolik potřebné sociální začlenění. Psychika lidí v těchto případech hraje velkou roli.

Je přáním každého člověka, žít ve svém přirozeném prostředí celý život. Obklopen rodinou a přáteli, pokud je potřeba s pomocí terénních služeb. Naše terénní pečovatelská služba toto přání pomáhá uskutečnit ve městě Nová Včelnice. Někdy je to opravdu možné, bohužel ne vždy. Náš domov s pečovatelskou službou poskytuje nový domov těm, kteří tuto možnost nemají. Snažíme se o to, aby dále přetrvávaly krásné rodinné vztahy. Rodinní příslušníci mohou kdykoliv své milé navštívit. Mají možnost kdykoliv přespat v hotelovém pokoji a být tak svým rodinným příslušníkům kdykoliv nablízku. Lidé v pokročilém věku, už ve svém okolí, většinou nemají přátele vrstevníky, se kterými by si mohli pohovořit. Rodinní příslušníci jsou zaměstnaní a oni zůstávají sami, uzavření ve svých bytech. V DPS si najdou nové přátele, kteří je dokážou pochopit a povzbudit.

Bezbariérové prostředí umožňuje klientům udržovat co nejvíce jejich samostatnost, každý den mohou vycházet do přírody. Prostředí a lidé kolem jsou pro ně velkou motivací a mnohdy důvodem proč vstát a prožít každý nový den.

Na co všechno se můžete na zámku těšit?

Ubytování formou podnájmu ve vybavených samostatných bezbariérových bytech 1kk. Možnost celodenní stravy, výběr ze 3 jídel. Pečovatelskou službu zajišťuje Pečovatelská služba Za Sluncem Nová Včelnice, která je registrovaná, dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Sociální služba poskytuje pomoc při činnostech, které již lidé sami nezvládají. Bezbariérové prostředí celého objektu zámku. Recepce 24 hodin. Služby lékaře, kadeřnice, pedikérky. Využití relaxu v zámeckých prostorách, hotelové restauraci či wellness

