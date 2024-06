“Pro náš kraj 9000 Kč na občana, ale pro jiný 16 000 Kč? To je úplně špatně,” říká Radek Kaňa k novému návrhu podmínek přerozdělování peněz krajům.

Jak se stalo, že je nový způsob přerozdělování vyjednán v neprospěch Moravskoslezského kraje?

Nutno říci, že také v neprospěch Ústeckého kraje. Celkově má sice podíl krajů na sdílených daních do tří let vzrůst o více než 11 miliard korun, ale bohužel to nepocítíme v našem kraji. Nevím, za koho exhejtmani (Vondrák a Krkoška - pozn. redakce) od roku 2020, kdy požadavek na změnu kritérií vznikl, vyjednávali, za MSK ale určitě ne. V dubnu letošního roku navíc probíhalo k novým podmínkám připomínkové řízení ve zkrácené pětidenní lhůtě, a protože původní požadavek, aby se na změně shodly všechny kraje, byl nahrazen požadavkem na shodu pouhé většiny, rázem „bylo vymalováno“. Náš kraj může přijít odhadem až o 600 milionů korun ročně. Podle nového modelu bychom měli dostat na jednoho obyvatele přibližně 9 tisíc korun, zatímco třeba kraj Vysočina více než 16 tisíc Kč.

Podle nových podmínek už nebude stát poskytovat dotace na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury…

Celkově jde o čtyři miliardy korun. Silnice jsou vůbec problematickým kritériem. Nový způsob financování krajů například zohledňuje pouze délku silnic, vliv na jejich udržování má ale také jejich šířka a dopravní zatížení, které je v našem kraji poměrně velké. Staráme se o celou řadu širokých čtyřproudových komunikací, délka je opravdu nedostačující a zavádějící parametr. Další nově zavedený parametr počtu obcí v kraji je také velmi problematický, bude znamenat vyvíjení tlaku na vznik menších a menších samospráv, i když trend by měl být právě opačný.

Dá se s tím ještě něco dělat?

Aktuálně je návrh Asociace krajů schválený vládou a čeká ho legislativní proces. Ostatní kraje většinově už samozřejmě změny nechtějí, pro 11 krajů jsou nové podmínky výhodné. Aktuálně mám informace od našeho senátora Zdeňka Nytry (senátní obvod 70 Ostrava-město – pozn. red.), že budou pracovat na návrhu změn a věří, že se k němu připojí většina poslanců a senátorů z našeho kraje. Věřím, že se nám podaří nové parametry upravit tak, aby žádný kraj nebyl novými parametry znevýhodněn.

