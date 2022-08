Dne 1. června započala slavnostním poklepáním základního kamene v areálu D2 Park v Hruškách výstavba nové haly, ve které bude vyrábět společnost International Automotive Components Group s.r.o., která působí již přes 20 let v průmyslové zóně Kapřiska v Hodoníně.

SLAVNOSTNÍ POKLEP ZÁKLADNÍHO KAMENE k nové hale v Hruškách. | Foto: IAC Group/archiv

Právě do nově zbudované haly na Břeclavsku se do konce roku 2023 postupně přesune i stávající výroba z Hodonína. Nový závod bude vybaven nejnovějšími technologiemi v souladu s průmyslem 4.0 s vyšším stupněm digitalizace a automatizace. S tím budou také souznít nové logistické technologie, které budou mnohem více automatizované.

O nové hale a o nových pracovních příležitostech pro pracovníky z Břeclavska jsme hovořili s General Managerem IAC, panem Igorem Žárskym.

V Hruškách připravujete výrobu takříkajíc „na zelené louce“. Co vás k tomu vedlo?

Ve stávajícím závodu v Hodoníně jsme již vyčerpali naši výrobní kapacitu. Podařilo se nám vyhrát výběrová řízení na výrobu plastových komponentů do automobilů. Výrobu budeme rozšiřovat, což můžeme pouze v novém, větším závodě. Možnost obsadit budovu v nově budovaném průmyslovém areálu v Hruškách proto pro nás byla jasná volba.

Co budete v novém závodě vyrábět a jak bude probíhat jeho zprovoznění? Kdy začnete s výrobou?

V nové hale bude pokračovat výroba stávajících projektů, kterou je převážně výroba palubních desek pro VW Touareg, Audi Q2, Škoda Superb nebo Škoda Enyaq. Vysoutěžili jsme také nové projekty, o kterých zatím nemohu blíže hovořit.

První výrobní zaměstnanci by se měli do nového závodu přemístit začátkem roku 2023 a postupně ve skupinách přecházet až do konce roku. Jednotlivé technické i výrobní profese jsou navázány na stěhování konkrétních projektů a strojních zařízení. Kompletní přesun technologií i zaměstnanců plánujeme dokončit do konce roku 2023.

ZÁKLADNÍ KÁMEN HALY V HRUŠKÁCHZdroj: IAC Group/archiv

Kterým profesím přinese váš závod v Hruškách nové pracovní uplatnění?

Základním kamenem naší firmy jsou operátoři ve výrobě, tyto pozice obsazujeme průběžně. V současné době hledáme především odborné technické pozice, jako jsou nástrojaři, mechanici, elektrikáři, technici a pracovníci kvality.

S jakým zázemím se zaměstnanci v novém závodě setkají? Co jim můžete nabídnout?

Pro závod jsou plánovány nejnovější technologie v souladu s trendy digitalizace a automatizace výroby. Od projektu haly očekáváme, že dosáhne certifikace BREEAM „vynikající“ využitím řady prvků udržitelnosti, jako je LED osvětlení, kvalitní izolace, infračervené vytápění, podlahové vytápění a tepelná čerpadla. Budova bude mít také zelenou fasádu a střechu, a také solární panely, které budou v letních měsících napomáhat chlazení budovy. Nabízíme tedy nejmodernější pracovní prostředí, komfortní zázemí, jako jsou šatny a hygienická zařízení, nová jídelna, místa k odpočinku pro nekuřáky jsou samozřejmostí a nechci zapomenout na parkoviště pro všechny zaměstnance.

Jaké mají vaši pracovníci příležitosti ke svému dalšímu vzdělávání a kariérnímu růstu?

Kariérní růst zaměstnanců pro nás není jen frází. Je u nás obvyklé, že si z dělníků vybíráme juniorní techniky, kteří se mohou dále odborně rozvíjet a stát se špičkou v oboru. Přístup k zaškolení a dalšímu vzdělávání je u nás otevřený na všech pozicích. Pracujeme v korporátním prostředí, takže i jazykové kurzy jsou u nás k dispozici. Dělníci mají ještě jiné příležitosti ke kariérnímu posunu. Vybíráme si z jejich řad předáky a pokud mají zájem a projeví iniciativu, mohou se stát mistry ve výrobě a vést větší kolektiv pracovníků. Ještě další příklad, nedávno jsme posunuli našeho zaměstnance z místa skladníka na místo mistra logistiky. Součástí nového závodu je také moderní školicí centrum.

VIZUALIZACE HALY V HRUŠKÁCHZdroj: IAC Group/archiv

V čem se snaží být vaše firma pro region, kde působí, přínosem?

Přínosem naší firmy je jednoznačně stabilní zaměstnání pro stávající i budoucí zaměstnance na všech pozicích. Máme mnoho zaměstnanců, kteří pracují v závodu přes 20 let a jsou naším pevným jádrem. Tito zaměstnanci budou kvalitním základem pro další etapu našeho závodu na novém místě. Přesunem závodu do Hrušek chceme oslovit i nové zaměstnance z břeclavského regionu.

Jaké jsou další plány vaší firmy?

Soutěžíme o další projekty, v rámci kterých plánujeme implementovat pokročilé technologie průmyslu 4.0 a současně zefektivnit materiálové toky v závodu. Větší počet projektů povede k rozprostření fixních nákladů, a to se odrazí ve větším provozním zisku, ze kterého budou profitovat i naši zaměstnanci.