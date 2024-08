Letní sezóna znamená pro firmy, které podnikají v energetice, největší objem práce. Je to kvůli odstávkám vybraných elektráren a navazujícím servisním pracím. Pro nás je toto léto ještě v něčem jiné. Plné plánování změn, které nás v nejbližších letech čekají. Troufám si i říci příprava na novou éru Doosan Škoda Power.

Foto: Doosan Škoda Power s.r.o.

Dvanáctého května tohoto roku během slavnostního odpoledne na Žofíně oznámil prezident společnosti Doosan strategické rozhodnutí, které nám nabízí nové perspektivy. Naše mateřská společnost přenese technologie výroby generátorů a následně i plynových a vodíkových turbín do naší společnosti, do České republiky. Pro nás to znamená schopnost dodat celek – tedy už nejen turbínu, ale nově i generátor vyrobený v Plzni. Samozřejmě to není úplně jednoduché. Přenos technologií znamená naučit se konstruovat generátor, najít elektro specialisty, zajistit některé nové stroje a vyškolit jejich obsluhu, zajistit kvalifikované kolegy na stavby a mnoho dalšího. První generátor chceme v Plzni vyrobit ještě ve spolupráci s mateřskou firmou, a to do konce příštího roku. Jakmile získáme schopnost vyrábět generátory, začneme se připravovat na transfer dalšího unikátního produktu a složité technologie, plynové turbíny.

Investice do vzdělávání je investicí do budoucnosti

Je to velká výzva, velká změna. Samozřejmě se budeme jako většina firem (možná si troufnu říci všechny) potýkat s nedostatkem kvalifikovaných lidí na českém trhu práce. A vzhledem k mému vhledu do situace nevidím v dohledné době zlepšení. Jediná cesta je, myslím, okamžitá práce s dětmi na základních školách a jejich cílená motivace ke studiu technických oborů, ať už se jedná o řemeslo, nebo průmyslové školy a následně vysoké školy technického zaměření. A není to otázka státní školské politiky, je to odpovědnost každé jednotlivé firmy, jak se s tomuto postaví. Možnosti jsou různé, od podpory nebo vedení technických kroužků, přes organizace soutěží a dnů otevřených dveří, až po vypisování různých studijních programů nebo otevření vlastních vzdělávacích center. Stojí to a bude to stát velké peníze, ale vyplatí se to.

V červenci oznámila vláda ČR vítěze tendru na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Vítěz, společnost KHNP, již dříve deklarovala, že turbíny budou vyrobeny a dodány naší společností v Plzni. Máme z tohoto rozhodnutí upřímnou radost. Současně jsme si vědomi velkého a závazku a odpovědnosti. Je to významná zakázka, která pomůže českému průmyslu zdokonalit kompetence v jaderné energetice a určí další směr energetiky na desítky let. Samozřejmě pro nás to znamená zajištění vlastní výroby, technologie, subdodávek, kvality a již mnohokrát zmiňované dostatečné množství zkušených a kompetentních pracovníků. Budeme stavět na zkušenostech, které máme, a na našich lidech, kteří svému řemeslu velmi dobře rozumí a dokáží jej naučit nováčky. Přece jen naše turbíny podobného typu bezproblémově fungují v jaderné elektrárně v Temelíně.

Transfer technologií do České republiky, komplexita budoucích výrobků a spoluúčast na českém projektu století je velkou výzvou, na kterou jsme jako Doosan Škoda Power připraveni. Našich tisíc zaměstnanců, z nichž skoro půlka má vysokoškolské vzdělání, vidí v těchto výzvách velkou příležitost, jak se naučit novým věcem, získat nové zkušenosti a rozšířit svoji působnost. Zároveň to bude i příležitost pro nové kolegy z různých odvětví, kteří se rozhodnou spojit svoji budoucnost a kariéru se špičkovou firmou působící v oblasti strojírenství a energetiky a spolupodílet se na všech změnách a projektech, které nás čekají.

Tedy letní odstávky běží, servisní práce probíhají dle plánu, přesto je toto léto trochu jiné než ty ostatní. Plánujeme novou budoucnost, novou éru firmy s tradicí více než 150 let, a to je velká motivace k další práci.

Richard Kabuď

Personální ředitel Doosan Škoda Power