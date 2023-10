Od konce června letošního roku pomáhají brněnským kardiologům tři modernizované angiografické linky s ošetřením pacientů se srdečními problémy, například s akutním infarktem. Díky tomu očekávají ve Fakultní nemocnici Brno lepší plánování zákroků a zvýšení produktivity až o patnáct procent.

Foto: Fakultní nemocnice Brno

S novým přístrojem, který pomáhá při léčbě dětí se srdeční arytmií, pracují i dětští kardiologové. Přístroje, které mají hodnotu přes sto milionů, nemocnice plně hradila z dotace REACT-EU, kterou poskytla Evropská unie.

Interní kardiologická klinika FN Brno ročně hospitalizuje okolo čtyř a půl tisíce pacientů. Odborníci uvádí, že onemocnění srdce se zdaleka netýkají jen starší generace. Akutní infarkt myokardu postihuje stále mladší pacienty, výjimkou nejsou ani čtyřicátníci. Kardiologové ale léčí také vrozené srdeční choroby u pacientů různého věku, včetně dětí.

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Moderní technologie pro precizní operace srdce

Od letošního léta ošetřují lékaři FN Brno v nově zrekonstruovaných katetrizačních sálech vybavených angiografickými linkami poslední generace. Na těch se provádí zákroky tak, že se kardiologové dostanou k nemocnému srdci hadičkou zvanou katetr. Do těla pacienta většinou vstupují přes tepnu na zápěstí. Pacienti jsou v době zákroku při vědomí a komunikují s lékařem. Změnu po skončení zákroku často cítí okamžitě.

Modernizované angiografické linky přináší lékařům významný pokrok co do zobrazení srdce při zákroku. Tepnu postiženou akutním infarktem dokážou lékaři vyztužit a zprůchodnit během několika desítek minut, a tím zachrání postižené osobě život. Díky těmto vylepšením je zákrok pro pacienty bezpečnější a efektivnější.

Neopomenutelnou výhodou je také zkrácení doby trvání samotného zákroku.

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Šance na zdravý start do života

Kardiologové z Pediatrické kliniky FN Brno se starají o děti s poruchami srdečního rytmu. Pro diagnostiku využívají invazivní elektrofyziologická vyšetření, která jim pomáhají získat detailní informace o stavu srdce a jeho funkci. Pokud najdou problém s arytmií, mohou přistoupit ke katétrové radiofrekvenční ablaci.

Jedná se o postup pro léčbu poruch srdečního rytmu, který umožňuje odstranění (ablaci) nezdravé tkáně v srdci, která je zodpovědná za jejich vznik. Tento proces probíhá bez chirurgického zákroku a využívá speciální ohebné elektrody, nazývaných katétry. Během zákroku se katétry zavedou do srdce přes žílu nebo tepnu v oblasti třísla, přičemž hrot spálí místo vzniku poruchy srdečního rytmu.

Práci při zákroku usnadňuje lékařům nový systém, který vytváří detailní trojrozměrnou mapu srdečních struktur. Do mapy se přenáší EKG signál z jednotlivých částí srdce, což umožňuje najít přesné místo problému. Díky tomu je práce lékařů mnohem přesnější, a co je neméně důležité, snižuje se radiační zátěž dětských pacientů až o devadesát procent. Každý rok takový zákrok v Brně podstoupí až padesát dětí.

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Projekt Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví, reg. č. CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017552 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Zdroj: Archiv