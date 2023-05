Petr Hauskrecht představuje novinky letošního léta!

Petr Hauskrecht představuje novinky letošního léta! | Foto: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

Jak se díky vlastnímu pivovaru rozvíjí Tvá vášeň pro autorské receptury pivních speciálů?

Jestli něco dělám opravdu rád, tak je to vymýšlení nových receptur, což začalo již na mé první štaci v Holešovickém pivovaru. Ale zatímco ve velkých pivovarech jsem měl k dispozici pokusný pivovárek, kde jsme novou recepturu dlouho ladili, u nás musím sednout a vyšvihnout ji napoprvé. Dva naše speciály jsou natolik oblíbené, že je vaříme celoročně (PH 13 Black Flek a Brněnský Weiss), ostaní většinou k různým kalendářním příležitostem – PH 16 Petr Bock na Vánoce (PH a číslo znamená EPM, tedy stupňovitost), PH 14 Carni Vale k masopustu, Svatomartinskou 12 jasně kdy, nebo třeba koncem roku naše nejsilnější pivo PH 21 Consagrator, do které ještě nakládáme stařené dubové chipsy, napuštěné karibským rumem v limitce s názvem Doble, přičemž rum důkladně degustujeme a každý rok vybíráme jiný… Několikrát ročně si potom zařádíme s některým z mých přátel sládků při společné várce, kde každý do receptury přispěje tím svým rock´n´rollem. Tento měsíc tak uvádíme do prodeje hned dvě limitované edice – jednu společně s panem Vávrou, vrchním sládkem Rodinného pivovaru Bernard a druhou s Jakubem Sychrou, sládkem z potštejnského Clocku – takže je jistě z čeho vybírat. Rád ale vzpomínám i na společnou várku s Vaškem Berkou v rámci plzeňské Volby sládků.

Pivní speciályZdroj: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

A co Vaše chmelnice?

Před pár lety jsme za podpory MČ Brno Jih ve spolupráci s Černovickým sdružením zasadili naučnou chmelnici na břehu Svitavy za pivovarem. Několik desítek štoků zakrslých odrůd Jazz a Country každoročně slavnostně sklidíme (během milého happeningu nazvaného Chmelobraní) zhruba na přelomu srpna a září, kam všechny tímto srdečně zvu. Kromě dobrého piva a muziky si tříčlenná družstva mohou vyzkoušet ruční česání věrtele – to abychom ho nemuseli česat sami. Sklizené šištice pak přidáváme za studena do Limitované edice naší Brněnské 12, která má díky tomu každý rok trochu jiné aroma. Dnes již asi nejsme jediní, kdo brněnský chmel do piva přidává, ale jistě jsme byli v novodobé historii první! A jak chmel roste si mohou prohlédnout i účastníci srpnové akce Překročme řeku, pořádané právě Černovickým sdružením, nebo si prostě zajít k nám za pivovar – chmelnice je celoročně přístupná veřejnosti.

Naučná chmelnice na břehu SvitavyZdroj: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.

Na jakých dalších akcích Vaše pivo letos potkáme?

Protože jsme v minulých letech pivovar vždy dokonale vyprodali, naše pivo na mnoha akcích nenajdete. Výjimkou jsou akce konané přímo v areálu bývalých městských jatek jako je Den otevřených dveří BKOM, Překročme řeku a Open House. Kromě toho se již třetím rokem účastníme Slavností F.O. Poupěte. Letos se poprvé konají na Prýglu (v termínu od 16. do 17. 6.) a tam bych rád všechny tímto na naše pivo pozval…

Slavnosti F. O. PoupěteZdroj: Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.