V Česku už využívá výhod doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění přes 4,3 milionů lidí a mají už naspořeno více než 590 mld. Kč. Tyto dny se očekává schválení změny zákonů (aktuálně je návrh zákona k projednání v Senátu Parlamentu České republiky), díky nimž by si příští rok mohli účastníci spoření na penzi polepšit. Proč bude penzijko ještě výhodnější?

Vyšší státní příspěvek

U státního příspěvku se předpokládá změna od 1. července 2024 a bude se odvíjet od toho, kolik si na své spoření na penzi posíláte peněz (příspěvek zaměstnavatele se nepočítá). Dle aktuálního legislativního návrhu změn budou lidé moct ročně získat státní podporu až 4 080 Kč. Týká se to úplně všech smluv – novějšího doplňkového penzijního spoření i staršího penzijního připojištění.

Chcete vědět, kolik byste mohli díky svému měsíčnímu příspěvku na spoření na penzi nově získat a jak vyčerpat celou státní podporu podle připravovaných podmínek? Podívejte se na novou penzijní kalkulačku, která Vám změny státní podpory názorně ukáže.

Vyšší daňový odpočet

Ať už máte penzijní spoření jakkoliv dlouho, nebo se do něj teprve chystáte vstoupit, nově budete moct také více ušetřit na daních. Vládou navrhované změny by měly být platné pro daňová přiznání za rok 2024, rozhodující by tedy byly výše vašich účastnických příspěvků už v příštím roce.

Aktuálně lze z daňového základu odečíst až 24 000 Kč (tj. roční úspora 3 600 Kč při 15% sazbě). Nově si budete moct odečíst až 48 000 Kč (tj. roční úspora 7 200 Kč při 15% sazbě) a tento daňový limit se bude dělit mezi ostatní produkty spoření na stáří a zahrnovat mimo jiné i pojištění dlouhodobé péče.

Daňové zvýhodnění bude začínat při příspěvku nad 1 700 Kč, kde bude končit růst státní podpory. Maximálních výhod ze státního příspěvku a daňového odpočtu tedy získáte při vašem měsíčním příspěvku 5 700 Kč. Přesvědčte se v kalkulačce výhod spoření na penzi.

Nezapomeňte výhodně spořit svým dětem

Víte že, doplňkové penzijní spoření můžete založit online i svému dítěti? Nyní navíc s bonusem 1 000 Kč za sjednání. Penzijní spoření doporučujeme sjednat online s BankID. Stačí vám na to jen pár minut.