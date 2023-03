Novibra Boskovice s.r.o. slaví 30 let činnosti v České republice. Zákazníci ve více než čtyřiceti zemích světa spoléhají na špičkovou technologii z Boskovic.

Novibra, sídlo společnosti | Foto: Novibra Boskovice s.r.o.

Když v roce 1994 nastoupil generální ředitel Markus Külzer do společnosti Novibra v Boskovicích, byl jedním z prvních 50 jejích zaměstnanců. „Rozhodli jsme se s manželkou udělat velký skok do neznáma,“ říká pan Külzer, původem z Německa. "Ale nikdy jsme nelitovali". Novibra dnes zaměstnává několik stovek lidí z celého regionu Blanenska a Boskovicka a je v tomto regionu jedním z největších zaměstnavatelů. V loňském roce Novibra přijala do svých řad i mnoho lidí z Ukrajiny a připojila se tak k vlně solidarity, která zahýbala celou zemí. „Práce v Novibře je jako být součástí velké rodiny, takže poskytnout uprchlíkům pracovní příležitost a pomoci jim začlenit se do nové společnosti vyplynulo zcela přirozeně,“ říká Markus Külzer.

ředitel, Markus KülzerZdroj: Novibra Boskovice s.r.o.

Novibra je považována za sociálně odpovědnou společnost a zaměřuje se na podporu v této oblasti zejména v rámci Boskovic. Dlouhodobě podporuje Dětský domov v Boskovicích a Dětskou léčebnu pohybových poruch, ale také boskovický hokejový klub HC Boskovice. „V hokeji je důležitá rychlost a přesnost. Zákazníci volí naše produkty ze stejných důvodů. A stejně jako je lední hokej týmovou hrou, tak vznikají i naše výrobky – díky spolupráci mezi zaměstnanci, mezi Novibrou a našimi dodavateli a zákazníky,“ uvádí generální ředitel.

Zatímco Novibra je v okolí Boskovic dobře známá, její hlavní produkt už zná málokdo. Novibra je světovou jedničkou ve vývoji a výrobě vysokorychlostních vřeten pro dopřádací stroje. Její výrobky používají přední textilní značky ve více než čtyřiceti zemích po celém světě. Zejména pak v Asii, ale i ve Střední a Severní Americe. Koncept vřetene Novibra zcela změnil trh klasického prstencového předení a v průběhu desetiletí spustil inovace definující celý průmysl. Vlajkovou lodí Novibry je vřeteno LENA, které v současné době nastavuje průmyslový standard a bylo vyvinuto pro maximální rychlosti a zároveň nižší spotřebu energie. Další průlomovou inovací je samočistící upínací korunka CROCOdoff, která nově zavádí automatizaci do dříve striktně manuálních činností spojených s výrobou příze.

Po třech desetiletích v Boskovicích je pan Külzer přesvědčen, že to nejlepší teprve přijde. „Jako součást švýcarské skupiny Rieter máme přístup k celosvětové síti a špičkovému know-how.“

O společnosti Novibra

Novibra je součástí koncernu Rieter Group a předním světovým dodavatelem vysokorychlostních vřeten pro textilní průmysl. Společnost sídlí v Boskovicích a díky odborné úrovni nabízených systémů, inovativním řešením, vynikajícímu poprodejnímu servisu a celosvětovému zastoupení poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Vedoucí postavení vřeten Novibra je výsledkem patentované konstrukce vřetenové vložky a špičkové kvality výroby. Téměř všichni renomovaní výrobci prstencových spřádacích strojů volí vřetena Novibra pro jejich vysoký výkon.

www.novibra.com

Zdroj: Novibra Boskovice s.r.o.