Analýza stavu dopravní situace a návrh řešení zefektivnění veřejné dopravy, nová služba pro cyklisty a zahájení činnosti moderní kliniky stomatologie – to jsou novinky z Třince, města pod Javorovým.

Třinec podepsal spolupráci s českým dopravním start-upem CITYA | Foto: Statutární město Třinec

Start-up CITYA bude hledat možnosti zefektivnění veřejné dopravy v Třinci

Start-up CITYA řeší zefektivnění a zlepšení lokální příměstské dopravy v českých krajích, městech i obcích pomocí nových technologií. Nyní podepsal spolupráci s dalším českým městem, Třincem. CITYA začne analýzou dopravní situace. Na základě jejích výsledků start-up definuje konkrétní dopravní řešení, kde lidem pomůže sdílená poptávková doprava, a navrhne další zefektivnění veřejné dopravy.

Třinec podepsal spolupráci s českým dopravním start-upem CITYA, který bude nyní připravovat dopravní analýzu v našem městě. Díky ní bude Třinec moct identifikovat případná slabá místa městské dopravy, na která CITYA najde konkrétní řešení díky operativní hromadné dopravě přizpůsobující se aktuální poptávce i trasám cestujících.

CITYA dokáže na základě dat, dopravních modelů a simulací, dopravních preferencí lidí i aktuální poptávky vypočítat nejefektivnější trasy pro cestující s různými nástupy i výstupy. V rámci regionu cesta mikrobusem zpravidla trvá s nástupem, cestou i výstupem do 15 minut a stojí 40 Kč, po pár kliknutích v intuitivní aplikaci na cestujícího do pěti až deseti minut čeká mikrobus tam, kde potřebuje.

„Předmětnou službu, kterou CITYA nabízí, nevnímáme jako další typ dopravy, ale jako součást stávajícího dopravního systému. Očekáváme, že tato služba doplní a zefektivní stávající systém hromadné dopravy a nabídne smysluplnou možnost, jak méně cest absolvovat automobilem,“ uvedl Leszek Gryga, z odboru dopravy Magistrátu města Třince, který má na starosti udržitelnou mobilitu.

Pokud se tato služba v Třinci zavede, měla by občanům, a to především občanům z městských částí s tzv. slezskou rozptýlenou zástavbou, umožnit efektivně a dle potřeby dosáhnout nejbližších přestupních míst a dále pokračovat třeba autobusem nebo vlakem nebo se takhle efektivně dostat do centra města.

„V současné chvíli jsme se zástupci CITYA domluveni, že nám zpracují analýzu, která již bude schopná konkretizovat představu jak, v jakém rozsahu a v kterých oblastech města by mohla být tahle služba efektivní. To, zda nakonec předmětná služba bude v Třinci působit, bude záležet na zodpovězení mnoha provozních, finančních a legislativních otázek,“ dodal Leszek Gryga.

„Na začátku každé spolupráce s městy a kraji je analýza současné dopravní situace a identifikace případných slabých míst. Díky jejím výsledkům dokážeme navrhnout a vytvořit řešení ušité přímo na míru každému městu nebo kraji. CITYA umí dopředu spočítat poptávku. Pracuje mimo jiné se sociodemografickými a dynamickými daty s dopravním chováním místních. Našim cílem je, aby se ve výsledku kdokoliv každý všední den za rozumný peníz mohl rychle a pohodlně dostat tam, kam potřebuje, a nemusel si sedat za volant. Obecně to funguje tak, že si uživatel navolí výchozí bod a místo, kde chce vystoupit. Pracujeme s takzvanými virtuálními zastávkami, kde může mikrobus bezpečně zastavit,“ popisuje službu její generální ředitel Dominik Janík. Virtuální zastávka by neměla být dále než sedmdesát metrů od domu.

Příklad z Říčan

Služba CITYA nyní úspěšně funguje v Říčanech u Prahy a v obcích okolo Říčan. Během období devíti měsíců řidiči minivanů odvozili více než 8 000 místních. Z 8 000 cestujících v Říčanech bylo až 70 % jízd skutečně sdílených. Auta vozila různé skupiny cestujících, kteří na virtuálních zastávkách postupně nastupovali a vystupovali. Kapacita vozů je šest osob a průměrná obsazenost byla více než 4 cestujících na jednu jízdu. Většinou s CITYA jezdí rodiče s dětmi, nejen do Říčan ale i okolních obcích, kde není jiné spojení.

Nová služba pro cyklisty. Zatím pilotně na cyklověži

Na třinecké cyklověži se objevilo nové zařízení, které pomůže cyklistům dofouknout duši u svých kol. Pilotní projekt se povedlo přivést k životu ve spolupráci se společností JD Rozhlasy z Horní Bečvy.

Automatický kompresor, který je schopen dofouknout téměř jakoukoliv duši, je od počátku srpna 2023 k dispozici nejen cyklistům. Potřebujete si online koupit jízdenku na vlak nebo na autobus a mobil hlásí vybitou baterii? Toto nové zařízení umožňuje i dobití mobilu přes USB konektor.

V cyklověži si dofoukáte „duši“ i dobijete mobilZdroj: Statutární město Třinec

Celé toto zařízení je monitorováno kamerovým systémem se záznamem, tak snad unikne „zájmu“ vandalů a nenechavců. „Rozšiřování služeb nejen pro cyklisty ve veřejném prostoru je v souladu s myšlenkami jak schváleného cyklogenerelu, tak i koncepcí Třinec i Ty,“ uvedl Leszek Gryga, cyklokoordinátor Magistrátu města Třince

Pokud se toto zařízení osvědčí, město Třinec bude uvažovat o rozšíření jeho počtu v ulicích Třince. Napadá vás, kde by se podobné zařízení hodilo? Děkujeme za tipy na: Leszek.gryga@trinecko.cz

V Třinci začala fungovat moderní klinika stomatologie. Lékařská fakulta získala akreditaci programu Zubní lékařství!!!

V třinecké příměstské části Oldřichovice začalo působit moderní středisko stomatologie Hope Dental Group s.r.o. To se nachází vedle prodejny Koupelny Ptáček. Moderně vybavené zařízení nabízí své služby pro cca 3 000 klientů. Podle lékařky Jolany Heczkové, která dříve působila v budově Classic Centrum ve Starém Třinci, jde o významné zvýšení kvality poskytovaných služeb v našem městě s postupným navyšováním počtu klientů.

„Máme tady moderní vybavení a díky recepci bude systém rezervace, resp. objednávek rychlejší a efektivnější. Podle toho, jak se nám bude dařit doplňovat kliniku o další zubařky, například o ty, které se vracejí z mateřské, bude možnost navyšovat postupně i počty našich klientů,“ říká J. Heczková. Před objektem kliniky je umožněno parkování.

Primátorka Třince Věra Palkovská popřála novému zařízení mnoho štěstíZdroj: Statutární město Třinec

„Kéž by takových zařízení vznikalo v Třinci více. Problémy s nedostatkem zubařů mají všechna města. Město dlouhodobě podporovalo vznik oboru stomatologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a byli jsme v náročném procesu velmi aktivní,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská a dodala: „Otevření studijního programu by mohlo pomoci ve střednědobém horizontu zvýšit kvalitu stomatologické péče nejen v Třinci, ale i blízkém okolí. Jednou z priorit města je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče. Stále platí, že město poskytne stipendia těm, kteří se rozhodnou v Třinci zůstat, uvažujeme o ekonomických úlevách, tedy například o slevách na nájmech nebo pomoci při zajištění vybavení ordinace. Snad budou mít mladí zubaři zájem žít a pracovat v našem městě.“

Moderně vybavená klinika stomatologie v TřinciZdroj: Statutární město Třinec

Podařilo se! Rada Národního akreditačního úřadu pro VŠ minulý týden rozhodla o udělení akreditace studijnímu programu Zubní lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity! Od příštího roku tady začnou studovat zubaři!