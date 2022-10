Oční centrum TANA v Olomouci má k dispozici nový laser pro rychlejší a bezpečnější korekce očních vad. Unikátní technologie umožňuje operovat i pacienty s větším počtem dioptrií, a to bezdotekovou metodou. Nový laser znamená nové služby a nové procedury, ale především spoustu výhod pro pacienty.

Laserová operace očí: Skvělá investice do zdraví | Foto: Oční klinika TANA/archiv

Vidět skvěle i bez brýlí? To je hlavní důvod, proč jít na laserovou operaci očí. Pokud se na ni vydáte do oční kliniky TANA v Olomouci, čeká vás příjemné překvapení. Zdejší klinika si totiž pořídila nejnovější laserovou technologii na trhu. Její součástí je i Stream Light. „Zatímco dříve se před operací musel epitel odstranit alkoholem, Stream Light ho dokáže modelovat přímo laserem. To je přesnější, rychlejší a výrazně to zkrátí dobu hojení oka,“ vysvětlila ředitelka oční kliniky TANA Martina Novotná.

Stream Light dokáže podle středu zorničky přesně zacílit zónu, ve které s velkou přesností odstraní epitel a připraví tak oko pro samotnou korekci zraku. Navíc se vše děje v jednom kroku, kromě původních dvou. „Hned po úpravě epitelu následuje zákrok odstraňující dioptrie. Pacient tak na chirurgickém sále stráví méně času a subjektivní bolestivost zákroku se ještě snižuje,“ uvedla ředitelka. Doba pooperačního hojení se také výrazně zkracuje, protože epitel je minimálně narušený a jeho dorůstání probíhá mnohem rychleji.

Další velkou výhodou nového přístroje je bezkontaktní průběh operace. „Lékař se během zákroku vůbec nemusí dotknout pacienta. Výsledkem je ještě bezpečnější a rychlejší operace,“ vysvětlil klinický specialista Pavel Chuda z firmy Alcon, která klinice TANA nový laser dodala. Nová laserová technologie ve spolupráci s další diagnostikou dokáže řešit celou řadu dalších zákroků. Patří mezi ně různé nepravidelnosti rohovky nebo v případě nutnosti její plastika.

Zdroj: „Projekt Oči jako rys“Oční klinika TANA z Olomouce se specializuje na laserové korekce zraku už více než dvacet let. Zdejší specialisté umí kvalitně, rychle a bezbolestně odstranit širokou škálu očních vad. K operacím používají spolehlivé a kvalitní lasery německé firmy Wave Light. Nový laser je již čtvrtý v pořadí a patří do nejnovější třetí generace přístrojů. Nedávno se TANA přidala k osvětové iniciativě Oči jako rys. Jejím cílem je vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad.

Oční klinika TANA působí v Olomouci od roku 2008. Zdejší odborníci se starají o zrak celé Hané i pacientů z dalších krajů. Kromě laserových operací oka řeší operace šedého zákalu a zadního segmentu oka. Moderní operační sály na Horním Lánu v Olomouci jsou vybaveny tou nejmodernější technologií. Nedávno klinika otevřela další ambulantní pracoviště v Přerově.

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je americká společnost Alcon, světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.